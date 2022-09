Rehberger Erntedankfest war gelungenes Gemeinschaftswerk

Vollbild

Mija Hren, Livia Pruhs, Julia Hren und Johanna Krall (von links) trugen die festlich geschmückte Weinbeergoaß beim Erntedankfest in Rehberg. In einer Prozession ging es vom Rechbergplatz hinauf zu Kirche und Burg. Beim EIngang in den Burghof überreichte Claudia Sacher-Faltl allen Mitfeiernden - im Bild Raiba-Direktor Reinhard Springinsfeld und Vorgänger Emmerich Garger - Ähren-Sträußchen. Veranstalter im Wetterglück: Im Burghof wurde im Freien die heilige Messe gefeiert. Wenige Stunden vorher hatte es noch stark geregnet ... Ein Prost auf eine gelungene Erntedankfeier: Franz Ilkerl, Anton Brandstetter, Pfarrer Nikolaus Vidovic, Hauervater Johann Resch, Florian Stöger und Dieter Faltl (von links).

