Mit einer originellen Idee sammelt Hofbräu-Chef Othmar Seidl gemeinsam mit Bruder Willi Seidl Spendengelder für die karitative Organisation "Hilfe im eigenen Land".

Hofbräu-Geschäftsführer Thomas Kalchhauser und Franz Haubner vom Getränkehandel Bayer im Bier-Drive-In. Michaela Sommer

In der Lieferantengarage neben dem Einkaufszentrum am Steinertor können Stammgäste seit Anfang der Woche in einem Bier-Drive-In mit der Hofbräu-Bonuscard eine Kiste des Hausbieres "Original Münchener HB-Bier" kaufen. Eine zweite Kiste gibt es gratis dazu.

Geöffnet ist die "Bierstraße" zwischen 16 und 18 Uhr, die Aktion läuft auch noch bis Mittwoch, 23. Dezember. Der Absatz läuft gut, die Garage war in den zwei Verkaufsstunden bisher stets gut gefüllt.

500 Bierkisten werden verkauft

"Wir haben rund 500 Kisten zur Verfügung und spenden einen Teil des eingenommenen Geldes an "Hilfe im eigenen Land", die rasch und unbürokratisch Menschen in Not unterstützt", erklärt Othmar Seidl.

Der festgesetzte Betrag von 10.000 Euro kommt in diesem Fall einer hilfsbedürftigen Familie aus Droß zu. Das Hofbräuhaus München und der Hauptimporteur des Bieres, der Getränkehandel Bayer, unterstützen die Aktion ebenfalls mit einer großzügigen Bierspende.