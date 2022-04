163-faches "Ich gelobe" ertönte in Weißenkirchen

Werbung

Dass sich die Marktgemeinde Weißenkirchen im Katastrophenfall auf die Hilfe der Wiener Gardesoldaten verlassen kann, war Motivation für die Abhaltung der Angelobung im Herzen der Wachau.

Garde ist Gemeinde-Partner

Beim Aufbau des mobilen Hochwasserschutzes ist die Garde fester Bestandteil des Alarmplanes der Wachaugemeinde. Dieses Umstandes ist man sich in der Wachau bewusst. Teilweise strömender Regen tat der Freude über die Feier mit 163 Rekruten des Einrückungstermines März 2022 am 22. April (fast) keinen Abbruch. Mit den Betroffenen und den Ehrengästen feierten mehrere hundert Angehörige diesen besonderen Tag.

Keine Garantie für Frieden

Freude über Feier in der Wachau: Bürgermeister Christian Geppner, Bezirkshauptmann Günter Stöger, Wiens Militärkommandant Kurt Wagner, Ministerin Klaudia Tanner, NÖs Militärkommandant Martin Jawurek, Landtagsabgeordneter Josef Edlinger und Landtagspräsidentin Karin Renner (von links). Foto: Martin Kalchhauser

Auf die Partnerschaft nahm Bürgermeister Christian Geppner in seinen Worten Bezug. "ich hoffe, dieser besondere Tag bleibt euch nicht nur wegen des Wetters in Erinnerung", wandte er sich an die jungen Männer. Angesichts der brutalen Invasion Russlands in der Ukraine meinte Geppner: "Für den Frieden gibt es leider auch im Europa des 20. Jahrhunderts keine Garantie."

"Setzen Sie Fähigkeiten ein!"

Kurt Wagner, Militärkommandant in Wien, konnte in der Region als Kommandant der Raabkaserne Mautern 2002 beim großen Hochwasser wertvolle Erfahrung im Katastrophenmanagement für Krems-Stadt und die Bezirke Krems und Tulln sammeln. Daran erinnerte er in der Ansprache, in der er den Soldaten eine gute Ausbildung in Horn und Wien in Aussicht stellte. Und er schickte einen Appell nach: "Setzen Sie in Ihrer Zeit beim Bundesheer alle Ihre Fähigkeiten ein!"

NÖ hat "Sicherheitsfamilie"

Auf den guten Ruf des österreichischen Bundesheeres im In- und Ausland ging Landtagsabgeordneter Josef Edlinger - er hatte zuvor auch die Reihen der Rekruten und des Ehrenkorps gemeinsam mit Wagner und Bürgermeister Geppner abgeschritten - in seinen Worten ein. "Das Bundesheer hat zuletzt nicht nur im Katsropheneinsatz, sondern auch im Zuge der Corona-Pandemie wertvolle Dienste geleistet und ist ein wichtiger Partner im Rahmen der ,Sicherheitsfamilie Niederösterreich'."

Soldaten wie "eine Versicherung"

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die wegen einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Wien erst im Zuge der Veranstaltung zu den Gästen stieß, erwähnte die "Sicherheitsgarantie" durch das Heer als "eine Versicherung, die hoffentlich in Österreich nie eingelöst werden muss". Nach der Entscheidung der jungen Menschen, sich in den Dienst der Republik zu stellen, sei der Tag der Angelobung ein "Tag der Freude".

Segen von vier Religionsvertretern

Gleich vier Geistliche gaben den neuen Soldaten im Rahmen der Feier gute Wünsche mit auf den Weg. Der evangelische Militärsuperintendent Karl Reinart Trauner, der katholische Militärerzdekan Harald Tripp, der orthodoxe Militärseelsorger Alexander Lapin und Militär-Imam Kenan Čorbić wandten sich einmütig an die versammelten Heeresangehörigen und ihre Verwandten und Freunde.

Große Ehrengäste-Schar in Wachau

Im der hochkarätigen Corona der Ehrengäste erlebten neben den Redner auch die dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ), ÖVP-Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, FPÖ-Landtagsabgordneter Jürgen Handler, Niederösterreichs Militärkommandant Martin Jawurek, der frühere Streitkräfte-Chef Edmund Entacher sowie Generalmajor Rudolf Striedinger - der Angehörige der "Gecko"-Kommisson war mit Ministerin Tanner eingetroffen - die Feier, die mit einem Empfang der Gemeinde im Teisenhoferhof ausklang.

