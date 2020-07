Gartenbaufachschule Langenlois: "Neue Wege im Obstbau" .

Bei "Gartenbauschule" denkt man zuerst an Zierpflanzen, Gemüse und Gehölze sowie an Gartengestaltung und Floristik. Auch im Bereich Obstbau wird seit mehr als 70 Jahren von der Anzucht über die Pflege, Schnittmaßnahmen bis zur richtigen Ernte und Verarbeitung der verschiedensten Obstarten in Langenlois eine umfassende Ausbildung geboten.