Schon vor einem Monat haben sich die Schüler der Gartenbauschule intensiv mit dem aktuellen Ausbildungsschwerpunkt Zimmerpflanzen befasst. Es ist natürlich gelogen, wenn wir jetzt behaupten würden, das war schon eine bewusste Vorbereitung auf die aktuelle Ausgangsbeschränkung.

Aber so wie es der Zufall so will, kurz vor Umstellung auf den Online-Unterricht, befassten sich die Gartenbauschüler in einer vertiefenden Projektwoche mit dem Thema Innenraumbegrünung und Pflanzenverwendung in Wintergärten. Zimmerpflanzen tragen zu einer gesünderen Luft und zum allgemeinen Wohlbefinden in den eigenen 4 Wänden bei. Ein Hauptinhalt war das Kennenlernen der Klimazonen und der dort beheimateten Pflanzen, um die Verwendung der Zimmerpflanzen im Wohnbereich besser planen zu können. Dazu gehörte auch die Besichtigung des Wiener Palmenhauses und einiger Begrünungsprojekte. Mit der Planung und zeichnerischen Darstellung eines Wintergartens bestätigten die Schülerinnen und Schüler ihr erlerntes Können und Wissen.

Unser Tipp: Beschenke dich nach der Ausgangsbeschränkung selbst mit einer Zimmerpflanze vom Gärtner deines Vertrauens.

Thomas Weyrich

- Artikel von Gartenbau