Zahlreiche Gärtnereien blicken positiv auf die Zeit seit Ausbruch der Corona-Krise zurück. „Geschäftlich gesehen war es ein gutes Jahr für uns“, bestätigt Ines Kral von der Gärtnerei Kral in Stein. „Wir sind ja auf Zierpflanzen und Blumen für die Balkon- und Saisonauspflanzung ausgerichtet.

Seit letztem Jahr sahen wir wieder mehr Leute, die gesagt haben, dass sie seit 20 Jahren endlich mal wieder Kist‘ln bepflanzen wollen.“ Da viele Leute unfreiwillig Urlaub zu Hause machen, bleibt mehr Zeit, sich um die Pflanzen zu kümmern. Fast gleichlautende Erfahrungen machte Gärtner Johannes Pernerstorfer aus Gföhl.

Gärtner die Gewinner der Krise

„Das ist kein neuer Trend, wir sehen das seit etlichen Jahrzehnten: Jedes Mal, wenn es eine Krise gibt, ziehen Menschen sich auf das Nahe, auf die direkte Umgebung zurück. Und dazu gehört auch die Gestaltung des eigenen Gartens.“ Und auch Reinhard Kittenberger, Chef der gleichnamigen Schilterner Erlebnisgärten erklärt: „Wir haben diese Situation natürlich nicht gewollt, aber in dieser Krise gehören viele von uns Gärtnern zu den Gewinnern.“

Welche aktuellen Trends zeichnen sich im Gebiet der Gartengestaltung ab? „Ein Trend geht seit etwa einem Jahr verstärkt in Richtung Selbstversorger. Viele nutzen jetzt die Möglichkeit, Erdäpfel und alles Mögliche im Kisterl anzubauen. Auch kleinere Himbeersträucher und dergleichen werden vermehrt bei Baumschulen nachgefragt.“ Pernerstorfer bestätigt, dass bei ihm 2020 die Beerenobstsorten ausverkauft waren.

Kittenberger, der vieles, was auf seinen Teller kommt, selber anbaut, erklärt, was ihn dazu motiviert: „Wenn man noch sehr jung ist, denkt man über viele Dinge nicht so bewusst nach. Aber wenn man zum Beispiel 60 oder älter ist, überlegt man genauer, wie man die kommenden 15 oder 20 Jahre noch leben will. Das Anbauen eigener Nahrungsmittel ist Zeichen einer bewussteren Lebensweise.“ Er ist auch optimistisch hinsichtlich des Trends zum „Urban Gardening“, betont jedoch, dass das Anpflanzen und Hochziehen von Nutzpflanzen auf Häuserdächern nach eigener Erfahrung viel aufwendiger und schwerer ist als das „konventionelle“.

Impulse und Ideen für eigene Gartengestaltung

Der Schilterner Erlebnisgärtner sieht sich in der Rolle, Menschen Impulse und kreative Ideen für die eigene Gartengestaltung zu geben. „Ich selbst lese auch viele Gärtner-Magazine, habe ein Archiv bis in die 1980er Jahre. Da bekommt man viel Wissen und Ideen.“ Häufig muss es gar nichts Aufwändiges sein: „Oft werden schon ganz banale Dinge in die Bepflanzung und Gartengestaltung eingebaut, wie etwa alte Schuhe oder Einkaufstaschen.“

Kral sieht einen weiteren Trend, nämlich zur bienenfreundlichen Gestaltung des eigenen Gartens oder Balkons. „Stark nachgefragt werden etwa Bienensalbei und Kräuter, welche die Leute dann teilweise auswachsen lassen, um damit die Bienen zu ,füttern‘“. Pernerstorfer sieht kritisch, dass Pflanzen mittlerweile oft nicht mehr den Stellenwert hätten, der ihnen gebühre. „Ich meine damit, wenn etwa lebende Pflanzen als Deko-Material verkauft werden und bald weggeschmissen werden.“

„Pflanzen werden oft zu Tode gepflegt“

Welche grundlegenden Tipps geben die Garten-Experten Bürgern, die ihren „grünen Daumen“ unter Beweis stellen wollen? „Zunächst muss man sich eine Reihe von Fragen beantworten“, erklärt Pernerstorfer. „Was für eine Art von Garten will ich? Für welche Art von Garten habe ich die Zeit? Möchte ich ein Gemüsebeet haben, brauche ich Bäume als Schattenspender oder Raum für einen Spielplatz für die Kinder?“ Zuerst müsse die Frage der Grobstruktur, etwa der Bepflanzung mit Bäumen und Großsträuchern geklärt werden, erst dann solle man ins liebliche, ins kreative Detail gehen.

„Was ich den Leuten immer wieder sage: Pflegt eure Pflanzen nicht zu Tode!“, betont Gärtnerin Kral mit Nachdruck. Oftmals würden Pflanzen viel zu intensiv gegossen. Dies führe dazu, dass Wurzeln nicht trocknen und keinen Sauerstoff aufnehmen können und schließlich verfaulen. Die Tücke dabei sei laut Kral, dass übergossene Pflanzen das gleiche Schadbild aufwiesen, wie „untergossene“.