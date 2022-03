Beerenobst zählt zu den Garten-Lieblingen im Bezirk Krems

Für Hubert Meisl, Ex-Bürgermeister von Langenlois, und seine Frau Gerda ist der gemeinsame Garten eine Sache der Entspannung und der Freude.

Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Er beherbergt neben Tulpen, Narzissen, Lilien, verschiedenen Rosenarten und auch etlichen Bäumen sowie Sträuchern eine lange Liste weiterer Pflanzen. „Wir haben den Garten so angelegt, dass zu jeder Jahreszeit etwas blüht“, erklären die Hobbygärtner. Zwar sieht er momentan recht kahl aus, doch schon in Bälde geht es für die Meisls wieder an die Arbeit. „Bald kommt wieder unsere Gärtnerin, die hat auch stets einige gute Tipps für die Gartenpflege. Den Rest recherchieren wir durch Gartenmagazine und das Internet.“

Die Flora scheint im Garten der Meisls gute Bedingungen zu finden, schließlich müsse das Ehepaar regelmäßig schneiden, damit verschiedene Pflanzen nicht durch starkes Wachstum ineinander geraten. Mit Ausnahme des Kampfes gegen den Buchsbaumzünsler verzichten die beiden außerdem auf Spritzmittel.

Lage, Lichtverhältnisse und Bodenart sind entscheidend

Welche Tipps halten die Grünraum-Experten für praktizierende und angehende Hobbygärtner bereit?

Noch bevor die erste Pflanze gekauft wird, müssen verschiedene Fragen abgearbeitet werden. „Man muss überlegen, in welcher Höhenlage sich der Garten befindet, weiters welche Licht- und Bodenverhältnisse dort herrschen. Der Unterschied zwischen einem sandigen und lehmigen Boden ist signifikant“, erklärt etwa Andrea Meixner, Neo-Chefin der Gföhler Baumschule Pernerstorfer. Man müsse auch überlegen, wie viel Zeit und Arbeit man in den Garten stecken will. „Wenn man recht eng bepflanzt, dann ist das zum Beispiel mit regelmäßigem Zurechtschneiden verbunden.“ Idealerweise informieren sich angehende Hobbygärtner im Vorhinein über die Wuchshöhe der betreffenden Pflanzen.

Nicht alle Pflanzen können miteinander harmonieren

Auch Häuslbauer mit Gartenambitionen müssen das Köpfchen einschalten. „Bausünden führen zu einer Verdichtung des Bodens durch Baumaschinen und damit verbunden zu einer Vernässung des Grundstücks“, erklärt Franz Fuger. Der Direktor der Gartenbauschule Langenlois – die jährlich rund 400 Gärtner, Floristen und Co ausbildet – meint daher, in Neuanlagen sei die Bodenvorbereitung wichtiger als die eigentliche Pflanzung. Meixner kennt eine Reihe von Fehlern, die bei der Gartengestaltung oft passieren. „Wenn keine Pflanzscheibe gemacht, sondern die Pflanze direkt ins Gras gesetzt wird, dann ist das negativ.“ Ohne Pflanzscheibe bestünde auch erhöhte Gefahr, die Pflanze niederzumähen. „Es können außerdem nicht alle Pflanzenarten miteinander harmonieren.“

Was Klimaschutz im Garten angeht, sieht Fuger eine Kiesfläche als negatives, einen Baum als positives Beispiel. Er schwört außerdem auf die Vertikalbegrünung: „Jede begrünte Fassade, etwa mit einem Spalierbaum an der Hauswand, hilft bei der Klimaverbesserung.“ Kühlende Wirkung hätte außerdem auch eine Trockensteinmauer mit Natursteinen. Meixner rät beim Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu möglichst geringer Rasenfläche. „Die säuft das meiste Wasser. Bäume und Sträucher sind da besser und beteiligen sich auch mehr am CO 2 -Austausch.“ Sie erkennt klare Trends bei der Wahl der Pflanzen. „Während Ribiselsträucher vor Jahren noch übrig geblieben sind, zählen sie jetzt gemeinsam mit Himbeeren, Heidelbeeren und anderem Beerenobst zu den Lieblingspflanzen.“ Wie auch Fuger sieht sie den Trend zum Selbstversorger florieren.

Beim Mähen sollte nicht kürzer als fünf Zentimeter gemäht werden, um Austrocknung zu vermeiden. Und was die Wühlmaus betrifft, schwört Meixner unter anderem auf ihre Katze. „Die ist ein wahrer Jäger. Sie brachte mir sogar schon einmal einen Maulwurf heim.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden