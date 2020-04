Unter dem Motto „Gärten in Veränderung – der Wandel als Gestalter“ wollte man 2020 in Langenlois und Schiltern einen Höhepunkt im Gartensommer Niederösterreich zeigen. Aufgrund der derzeitigen von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wird das Projekt nun aber auf nächstes Jahr verschoben, das gaben die Träger Bürgermeister Harald Leopold und Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger bekannt.

Neue Termine werden gerade erarbeitet

„Eigentlich wären wir startklar und im Zeitplan. Das ‚Archiv des Wandels‘ im Kaiser-Josef-Park steht schon und sollte gerade von den Gartenpartnern vollendet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir aber leider davon ausgehen, dass wir in diesem Sommer keinen Gartenkirtag, Silent Cinema oder Gartenlauf durchführen werden können“, erklärt Leopold. Aktuell arbeite das Projektteam bereits am Programm für kommendes Jahr. Genaue Termine werden laut Leopold in den "nächsten Wochen bekannt gegeben".

"Feste feiern holen wir einfach 2021 nach"

Nicht leicht gefallen ist die Verschiebung Kittenberger, der dennoch mit Optimismus in die Zukunft blickt: „Gerade in diesem Jahr wird es besonders wichtig sein, in der Natur Kraft zu tanken, sich Anregungen zu holen und für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen. Wir haben zehn neue Gärten in unserem Schaugarten geschaffen, darunter auch die drei Kunstgärten für den Gartensommer Langenlois. Das Feste feiern holen wir einfach 2021 nach.“

Auch "Langenlois bloomt" verschoben

Ebenfalls von der Absage betroffen ist das für 4. Juli geplante Event "Langenlois bloomt" mit Auftritten von "Josh & Band", "Solarkreis" und "Dawson & Creek".