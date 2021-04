Geboren am 27. März 1930 in

Rumänien, floh er nach dem Tod seines Vaters mit seinen fünf Geschwistern und seiner Mutter, einer Schweizer Staatsbürgerin, 1942 in deren Heimat. Daniel Spoerri erlernte und übte zahlreiche Berufe (darunter Tänzer, Restaurantbetreiber, Lehrender an Kunstakademien) aus. Als bildender Künstler wurde er unter anderem mit den sogenannten „Fallenbildern“ (Essensreste am Tisch, realistisch festgehalten) bekannt. Zahlreiche Ausstellungen hat er bislang bespielt (derzeit läuft eine Schau im Bank Austria Kunstforum Wien), seit den 90er Jahren zeigt er seine Werke im „Il Giardino“ in der Toskana, seit 2009 auch im Ausstellungshaus in Hadersdorf.