Georg Jachan: Mein Ukraine-Tagebuch

Müde, ausgelaugt – aber auch froh und glücklich, nach einer 30-Stunden-Tour in die Ukraine wieder heil nach Gföhl zurückgekommen zu sein. Den „Verein für weltweite Nothilfe“ ereilte diesmal ein besonderer Hilferuf: Eine Frau im Rollstuhl musste aus dem Kriegsgebiet geholt werden. Eine Dame aus dem Eisenbergeramt machte mich darauf aufmerksam.

Ein kurzer Lagecheck, Rücksprache mit meinen Kontakten zum Militär – und los ging es. Diesmal fuhr ich mit meinem Fahrer-Kollegen Max Hödl über Ungarn in die Ukraine. Die Grenze wurde in Zahony gequert. Wir erlebten gleich zwei Fliegeralarme mit. Eine meiner großen Sorgen war, ob es die 62-Jährige im Rollstuhl rechtzeitig und vor allem unbehelligt aus der Zentralukraine zum Treffpunkt in Uschgorod schafft – und es klappte!

Die Freude der Dame und ihrer Tochter war schwer in Worte zu fassen. Mit dabei waren auch ihr Welsh-Terrier und ihre Katze – eine herausfordernde Kombination, wie sich später herausstellte. Hund und Katz vertrugen sich während der Heimfahrt nicht immer perfekt – so landete die Mietze nach einem Zwist mit dem Terrier mitten auf dem Lenkrad in meinen Händen. Immerhin sorgten die beiden tierischen Begleiter dafür, dass Max und ich nicht eingeschlafen sind. Mutter, Tochter, Hund und Katz fanden in Etsdorf eine barrierefreie Bleibe und waren dankbar und froh, in Sicherheit gebracht worden zu sein.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.