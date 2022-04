Mein Ukraine-Tagebuch

Werbung

Wieder frühmorgens in Rumänien angekommen. Nach ein paar Stunden Schlaf im Hotel, belade ich mit meinen rumänischen Freunden im Hauptlager in Suceava fünf Kleinbusse.

Danach brechen wir auf. Diesmal mit dabei: Lebensmittel und Medikamente. Je näher wir der Grenze kommen, desto mehr Menschen strömen uns entgegen. Und dann ist sie da – die Grenze ins Kriegsgebiet. Ob ich in einem solchen Augenblick Angst habe? Nein – ich bin nur traurig, dass so viel Leid angerichtet wird. Ich erinnere mich dann immer an das Traurigste und gleichzeitig Schönste, was ich bei meinen Hilfseinsätzen erlebt hatte: In Mosul im Irak trafen wir auf hungernde Kinder und hatten nur mehr zermatschte Bananen dabei, die wir eigentlich weggeworfen hätten. Die Kinder stürzten sich auf die Bananen – ich werde die dankbaren Kinderaugen niemals vergessen.

Nach den Grenzkontrollen geht es auf ukrainischem Boden weiter Richtung Kiew. Wir wissen: Wenn jetzt etwas passiert, sind wir auf uns allein gestellt. Aber: Wir sind gut vernetzt. Die Hauptstraßen sind teilweise asphaltiert – man kommt aber aufgrund der bis zu 30 Zentimeter tiefen Schlaglöcher nur rund 80 Kilometer pro Stunde weit. Schließlich treffen wir bei unserem ersten Verteilerpunkt ein. Die Freude ist groß, unsere ukrainischen Freunde wiederzusehen – zumal erst kürzlich in der Nähe eine Rakete einschlug …

