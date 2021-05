„Die Leute haben mich schon Rudi genannt, es war jetzt einfach an der Zeit.“ Max Flaschberger, das ist der Mann, der in den vergangenen Jahren immer wieder einen anderen Namen verpasst bekam.

Der Grund dafür liegt auf der Hand. Der 30-Jährige übernahm vor sechs Jahren „Rudi‘s Würstelstand“ in der Kremser Innenstadt von seinem Vorgänger Rudi Trimmel, der den Imbiss zuvor 41 Jahre lang geführt und sogar in die Falstaff-Liste der besten Würstelstände Österreichs gebracht hatte.

Mit einem eigenen Logo und dem Namen „Bosna Max“ schafft sich Flaschberger jetzt seine eigene Identität. „Es kommt jetzt auch schon eine neue Generation an Gästen, die den Rudi gar nicht mehr kennt“, erklärt der gelernte Elektriker.

Bei seinem Einstieg in der Stiebargasse habe er sich die Umbenennung noch nicht getraut. Dass ihm Stammgäste die Neuerung übel nehmen könnten, glaubt Flaschberger nicht. Zumal er sie in einer gemeinsamen Whats-App-Gruppe zuvor darüber informiert hatte. Auch Alt-Inhaber Trimmel erfuhr so von der Namensänderung. Problem hat der St. Pöltner damit keines: „Für mich ist das voll okay. Ich bin hin und wieder Gast und werde das auch bleiben.“

Freunde von Bosna, Käsekrainer und Co. müssen sich übrigens keine Sorgen machen: Am gastronomischen Konzept ändert sich nichts.