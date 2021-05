„Nach sechs Monaten Pause fühlen wir uns nun wie in einem Start-Up-Unternehmen. Jetzt geht es von 0 auf 100“, zeigt sich Christian Wildeis beschäftigt. Der Chef des Weißenkirchner Gastro- und Hotelbetriebes „Zum Kirchenwirt“ kann sich nicht über zu wenige Buchungen beklagen. „Für das erste Wochenende nach der Öffnung sind wir bereits voll.“

Auch Toni Mörwald, Haubenkoch, mehrfacher Kochbuchautor und generell kein Kind von Schwermut, sieht der Öffnung seiner Betriebe – wie etwa des Restaurants „Schloss Grafenegg“ – freudig entgegen. „Wenn bis elf Uhr nachts Reservierungen eingehen, teilweise 20 bis 30 pro Stunde, dann stimmt einen das positiv“, sagt er mit sonnigem Unterton.

Manche Gäste kämen auch persönlich zur Reservierung, so Mörwald. Günter Stroy, Wirt des Hollenburger „Lumpazi Bräus“, ist froh, das Öffnungsverbot bald hinter sich zu haben. „Viele Betriebe haben auf Abholungen gesetzt. Das funktioniert in der Stadt sicher ganz gut, aber in unserer Lage halt leider nicht.“

Wenn die Mutter die Kontrollen übernimmt

Was die verpflichtenden Kontrollen der verordneten Zugangsvoraussetzungen – Impfung(en), negatives Testergebnis oder Antikörpernachweis – angeht, sehen sich die befragten Betriebe in sehr unterschiedlicher Ausgangslage. Toni Mörwald verweist auf den Check-in-Bereich, in dem auch die Kontrolle der genannten Bestätigungen abgewickelt werden soll. „Diese Bereiche hatten wir aber auch schon davor. Das ist also kein so extrem großer Extra-Aufwand.“

„Lumpazi“-Wirt Stroy kann auf kein vielköpfiges Team zurückgreifen. „Meine Frau, mein Sohn und ich schupfen hier den Laden zu einem guten Teil selbst. Was die Kontrolle im Eingangsbereich angeht, da werde ich in der ersten Zeit auf die Hilfe meiner Mutter zurückgreifen.“ (Ab-)Servieren, ausschenken, kassieren: Für die wenigen arbeitenden Hände in seinem Betrieb bedeuten die Kontrollerfordernisse eine nicht gerade vergnügungssteuerpflichtige Zusatzbelastung.

Auch Wildeis sieht für sich und sein Team hinsichtlich der zu kontrollierenden Maßnahmen – vor allem Selbsttests unter Aufsicht – „spannende“ erste Wochen bevorstehen. Auch er habe eine Check-in-Zone im Eingangsbereich eingerichtet, wo sowohl Kontrolle als auch Begleitung zu den Sitzplätzen erfolge. „Das ist besser, als den Betrieb geschlossen halten zu müssen“, zeigt er sich pragmatisch. Im „günstigsten“ Fall könne die Zwei-Meter-Abstandsregel Positives bewirken. „Wenn weniger Gäste im Restaurant sitzen dürfen, werden eventuell genug Zeitressourcen frei, um Kontrollen vernünftig durchführen zu können.“

Wer Außenbereich hat, ist ganz klar im Vorteil

„Die Leute wollen einfach mehr im Freien sitzen, das ist schon letztes Jahr deutlich geworden. Sogar bei niedrigeren Temperaturen“, berichtet Stroy. Er zeigt sich froh, seinen Gästen einen Außenbereich bieten zu können. „Da spielt der Blick auf die Donau natürlich auch eine Rolle.“

Stroys Kundschaft besteht zu einem Teil aus Radtouristen, die unter anderem über den Donauradweg in Hollenburg einkehren. „Letztes Jahr war diesbezüglich einiges los, der gestiegene Inlandstourismus eben. Heuer werden mehr Leute wieder Auslandsziele ansteuern, aber der Haupturlaub wird in Österreich stattfinden“, so Stroys Einschätzung.

Auch Wildeis ist froh über seinen Außenbereich. „Wir haben vor zwei Jahren eine entsprechende Investition gemacht und das wird sich bestimmt auszahlen.“ Das Motto etlicher Kunden sei: „Lieber eine Jacke mehr tragen und draußen sitzen.“

Der Wegfall von größeren Gästegruppen, etwa bei Hochzeitsfeiern und runden Geburtstagen, wird an keinem der befragten Gastronomen ganz spurlos vorbeigehen. Mörwald spekuliert jedoch darauf, dass dafür mehr Kleingruppen zu verzeichnen sein werden. Beim Weißenkirchner Kirchenwirten seien Feiern üblich, jedoch gewohnheitsgemäß im kleineren Rahmen. „Die etwas größeren Feiern werden eh in den Sommer verschoben.“