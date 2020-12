In einem Hospiz in St. Pölten schloss in der Nacht vom 19. auf 20. Dezember der bekannte Kremser Szene-Wirt Halil Ersoy für immer die Augen.

Sein Leben begann 1948 in Ankara, von wo sich Ersoy 1970 auf den Weg nach Österreich machte. Doch der Weg zum Erfolg verlief steinig. Nach Jobs als Tellerwäscher in Riccione (Italien), sowie Arbeit in Glaswollefabriken in Billesholm und Sundswal (Schweden) kam er 1975 zurück und meistert ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien, das er 1983 mit dem Magister abschloss.

1980 verschlug es den Mann nach Krems, wo er Teilhaber der ersten Pizzeria, der „Pizzeria Duomo“ am Pfarrplatz, wird. Rasch eroberte er dank seines Frohsinns und seiner Offenheit viele Herzen, ehe er in der Nachbarschaft 1987 sein Lokal „Halil“ eröffnete, welches er bis 2010 führte. In dieser Zeit freundet er sich auch mit Landeshauptmann Erwin Pröll und dessen Sohn Stephan an und galt bald als „Pizzabäcker des Landeshauptmannes“. 2007 zog Ersoy für die ÖVP in den Gemeinderat ein. Heimweh kann der „Brückenbauer zwischen allen Alters- und Gesellschaftsschichten“ (Eigendefinition) nicht: „Krems ist meine Heimat geworden, hier fühle ich mich sehr wohl!“ Im Ruhestand engagierte sich der beliebte Mann als Integrationsbeauftragter der Landesakademie St. Pölten.

Hier hinterlässt Halil Ersoy eine Lücke, die vielen bewusst macht, dass mit ihm und seinem Lokal ein Stück ihres Lebens verschwunden ist. Sie blicken mit Wehmut, aber auch Dankbarkeit zurück. Erwin Pröll schreibt in einem Buch, das zu einem späteren Zeitpunkt anlässlich einer Gedenkfeier präsentiert werden soll: „Gedanken an Halil vertreiben Traurigkeit und Beklemmung, die sich kurz breit gemacht hat. Mehr noch: Sie zaubern ein Schmunzeln, ein Lächeln ins Gesicht.“