Am vergangenen Freitag um 0 Uhr gingen in den Restaurants, Bars, Diskotheken und Kaffeehäusern Österreichs die Glimmstängel endgültig aus. Auf dem Weg zum absoluten Rauchverbot gab es viel Widerstand. Eine Klage der „Nachtgastronomen“ wurde im Oktober vom Verfassungsgericht abgewiesen, ein Urteil hinsichtlich der ebenfalls klagenden Shisha-Bars steht noch aus.

Stefan Horky kann das alles völlig gleichgültig sein. „Ich habe meinen Betrieb bereits vor zehn Jahren rauchfrei gemacht“, berichtet der Gastronom. Er führt die 1986 eröffnete „Färberstub’n“ in Hadersdorf. Der ausschlaggebende Grund für die Entscheidung waren die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Horky von seinem Arzt attestiert wurden. „Ich hatte einen grauen Schleier im Blut. Das ist auch kein Wunder, wenn man täglich 12 bis 14 Stunden in verrauchten Räumen herumläuft“, so Horky. Auch die Lunge sei vom Feinstaub belastet gewesen, doch schon kurz nach der Umstellung habe sich sein Gesundheitszustand wieder gebessert.

Während andere Gastronomen ihre Gaststätten schon vor Inkrafttreten des Rauchverbots dichtmachten, kann Horky hinsichtlich seiner Färberstub’n auf zehn Jahre ohne geschäftliche Einbußen zurückblicken. „Am Anfang war es etwas schwierig, da haben viele Leute gejammert, weil sie das Rauchen im Inneren gewohnt waren. Trotzdem läuft das Geschäft wie gewohnt, und auch die Stammkundschaft ist im Grunde erhalten geblieben.“

Auch ländliche Wirte haben kaum Probleme

In der Debatte um das Rauchverbot wurde oft betont, dass dieses vor allem für ländliche Gasthäuser zum Problem werden würde. Allerdings findet man etwa auch im Waldviertel zahlreiche Wirte, die dem gesetzlichen Rauchverbot zuvorgekommen sind. In St. Leonhard am Hornerwald haben sich zum Jahreswechsel vier der sechs lokalen Gaststätten in einer akkordierten Aktion rauchfrei gemacht (die NÖN berichtete).

Wie sieht die Bilanz bisher aus? „Wir hatten vor der Umstellung schon einen erheblichen Anteil von Rauchern. Natürlich waren von denen viele ,not amused‘, wie man so sagt“, erzählt etwa Rosi Staar. Die geschäftliche Situation des Gasthauses Staar habe sich dadurch aber nicht verschlechtert.

Aufgrund der isolierten Lage habe man auch keine Probleme mit Anrainerbeschwerden, etwa wenn Gäste zum Rauchen nach draußen gehen. Ebenso problemlos funktioniert es auch im Gasthaus Hauer in Krumau am Kamp, wo seit November 2018 nicht mehr geraucht wird. Und auch vor Stefan Horkys Färber stub’n, welche sich immerhin am Hadersdorfer Hauptplatz befindet, gab es noch keine Probleme. Volle Zustimmung zum absoluten Rauchverbot will Staar aber nicht geben: „Orte, an denen gespeist wird, da hat das Gesetz Sinn. Andere Lokale, wie etwa Diskotheken, Kneipen oder auch Shisha-Bars, haben damit aber massive Probleme.“

Zu diesen „anderen Lokalen“ zählt auch „Karins Amterl“ in der Kremser Innenstadt, ein kleines Eckbeisl, in dem bekanntlich viel geraucht wird. Besitzerin Karin Osimitz denkt zwar „bei Gott nicht ans Zusperren“, allerdings habe sie schon Vorkehrungen getroffen: „Vor dem Lokal platziere ich einen Tisch und Sitzgelegenheiten, damit man draußen zumindest ein wenig komfortabel rauchen kann.“ Manche Wirte wären sogar bereit, das Rauchverbot zu ignorieren und Strafen in Kauf zu nehmen. Doch auch wenn Osimitz kein Fan des Gesetzes ist: „So was mache ich nicht.“

Bisher keine Kontrollen im Bezirk Krems

Ob die Gastronomen des Bezirks Krems sich während des ersten Wochenendes an das neue Gesetz gehalten haben, ist leider unbekannt. Auf Anfrage der NÖN meldet die Bezirkshauptmannschaft Krems, dass noch keine Kontrollen durchgeführt wurden. In welcher Regelmäßigkeit Kontrollen vorgesehen sind, war ebenfalls nicht in Erfahrung zu bringen. Die Stadt Wien plant bereits 5.000 Kontrollen bis Jahresende. Mit Stand Samstag gab es dort 247 Kontrollen und vier Anzeigen.