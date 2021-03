Mit Harald Schindlegger soll die Filmbar beim Kesselhauskino nach mehreren Pächterwechseln wieder ruhigere Zeiten erleben. Der Großgastronom, der das Lokal schon vor einigen Jahren betrieb, kehrt nach dem Lockdown an seine alte Wirkungsstätte zurück und möchte mit einem neuen Konzept durchstarten.

„Für uns machen zwei Betriebe am Campus Sinn, dadurch ergeben sich Synergien“, spricht Schindlegger an, dass er mit dem „2Stein“ bereits ein Restaurant ganz in der Nähe hat.

Mit der Filmbar kommt der Gastronom mittlerweile auf sieben Lokale in Krems. Erst zuletzt war bekannt geworden, dass er auch das „Café Stadtpark“ übernimmt. Die Eröffnung ist zwischen Mai und Juni geplant. Schindlegger beschäftigt in seinen Betrieben aktuell 73 Mitarbeiter.