Nach 22 Jahren: Nordsee schließt Filiale in Krems

Systemgastronomie und Tradition, das sind zwei Begriffe, die sich im Regelfall nur schwer vertragen. In Bezug auf die Nordsee-Filiale in der Oberen Landstraße verhält sich das anders. Das Fischlokal samt Rohproduktverkauf und Imbisstheke gehört nach 22 Jahren zum Inventar der Kremser Innenstadt. Spätestens mit Ende dieses Jahres ist aber Schluss. Die Restaurantkette mit Sitz im deutschen Bremerhaven bestätigt der NÖN die Schließung „aus wirtschaftlichen Gründen.“ Schon zuvor waren Gerüchte über chronischen Personalmangel bekannt geworden. Alle Mitarbeiter der Kremser Filiale haben laut Nordsee eine „Jobgarantie für die Standorte in St. Pölten oder Wien.“ Zusätzlich sei man „immer auf der Suche nach geeigneten Standorten für neue Filialen und Franchise- Partnern, mit denen wir unseren Weg gemeinsam gehen und unter Unternehmen weiterentwickeln können.“

Stadtmarketing-Chef Horst Berger bedauert den Verlust von Nordsee, betont aber, dass Gastro-Flächen in Krems sehr begehrt seien und es auch schon konkrete Anfragen gebe. Preislich wird es für die Nachmieter jedenfalls knackig. Der Eigentümer, eine Immobilienfirma aus Wien, ruft via willhaben.at für die 686 Quadratmeter große Fläche in Bestlage eine monatliche Gesamtmiete