NÖN verlost Karten für Kindertheater „Der Grüffelo“

Seine Zelte schlägt das Süddeutsche Figurentheater der Familie Sperlich vom 3. bis 13. August auf der Wiese neben dem Hofer-Markt auf und erweckt die Kindergeschichte „Der Grüffelo“ zum Leben.

Neun Shows im Zelt auf Theaterwiese

Zehn Tage lang dreht sich in Krems alles um den Grüffelo aus dem gleichnamigen Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Die Geschichte wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und weltweit rund 6,5 Millionen Mal verkauft. Die 60 Minuten lange Show, die für Kinder ab drei Jahren geeignet ist, wird in Krems neun Mal zur Aufführung gebracht. Gespielt wird immer Mittwoch bis Samstag um 17 Uhr, am Sonntag schon um 11 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage.

Der Eintritt kostet 13 Euro pro Person. Mittwoch und Donnerstag gilt „all inclusive“, und jedes Kind erhält eine Tüte Popcorn und einen Softdrink gratis. Die Kassa ist immer eine halbe Stunde vor Beginn geöffnet. Reservierung: 0664/99166738.

10 x 2 Karten gewinnen mit der NÖN

10 x 2 Karten für Vorstellungen nach freier Wahl verlost die NÖN unter allen Anrufern, die am Mittwoch, 2. August, zwischen 10 und 18 Uhr unter 050/8021-3505 rufen und das Kennwort „Der Grüffelo“, Name, Adresse und Telefonnummer angeben (bitte auch auf Mobilbox bzw. Anrufbeantworter sprechen!). An der Verlosung teilnehmen kann man auch per Mail an redaktion.krems@noen.atmit den vollständigen Angaben. Mails, die an der Verlosung teilnehmen sollen, müssen bis Donnerstag, 3. August, 16 Uhr, eingelangt sein. Viel Glück!