„In Zeiten, in denen die Erneuerbaren nicht ausreichend Energie erzeugen, braucht es moderne, flexible Gaskraftwerke als Brückentechnologie“, erläutert EVN Sprecher Stefan Zach.

Bereits Mitte April wurde die generalsanierte Gasturbine, die bereits in Norwegen gute Dienste erbrachte, über den Wasserweg nach Krems geliefert. Nach wochenlangen Vorbereitungsarbeiten wurde nun das „Herzstück“ - der 98 Tonnen schwere Turbinenläufer – in seine neue Wirkungsstätte eingehoben. „Ob alles geklappt hat, sehen wir dann beim finalen Leistungstest Mitte Juli“, so Zach. In Summe sind rund 80 Mitarbeiter für das Projekt im Einsatz. Investiert werden rund 20 Mio. Euro.

Die neue Turbine hat mit 240 Megawatt eine höhere Leistung und auch einen höheren Wirkungsgrad. Es können rund 480.000 Haushalte mit elektrischer Energie versorgt werden.

„Für unsere neue Turbine suchen wir noch eine Patin und sind für Vorschläge offen“, so Zach. Ihre Vorgängerin hieß übrigens „Michaela“ – benannt nach Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister.