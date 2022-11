40 Hauben für den Bezirk Krems

Der neue Gault & Millau-Guide setzt ein optimistisches Lebenszeichen mitten in der allgemeinen Trübnis. „Kreativität und Einfallsreichtum blühen und machen gerade in diesen schwierigen Zeiten das Essengehen für genussfreudige Gäste zum wahren Vergnügen“, heißt es in der seit wenigen Tagen vorliegenden aktuellen Ausgabe.

Der Gault & Millau-Guide 2023 weist 762 Haubenrestaurants mit 1.486 Hauben aus. Das ist neuer Rekord. Stadt und Bezirk Krems weisen traditionell eine besonders große Zahl an Gourmet-Tempeln auf.

Leitbetrieb in der Region bleibt weiter das Landhaus Bacher in Mautern, wo Thomas Dorfer wieder 18,5 Punkte und damit vier Hauben einfuhr. Doch in dieser Klasse ist der Betrieb nun nicht mehr allein. Mit 17 Punkten (+ 0,5) gelang heuer dem Esslokal in Hadersdorf der Sprung in den Vier-Hauben-Rang.

Nicht nur die Hauben zählen

Nur mehr zwei Lokale gibt es mit drei Hauben, weil der Heurigenhof Bründlmayer in Langenlois und das Gasthaus Schwarz in Nöhagen je eine ihrer drei abgeben mussten.

Elf Gelegenheiten gibt es in der Region, um eine Zwei-Hauben-Kulinarik zu genießen. Zulegen konnten in dieser Klasse das Schloss Dürnstein (+ 1) und das Senftenberger Weingut Nigl (+ 0,5) auf je 14 Punkte.

Bei den mit einer Haube bewerteten Restaurants verbesserten sich Heinzle, Weißenkirchen, und Gozzo, Krems. Der einzige Neuzugang hier ist der Nikolaihof Mautern, wo Andreas Chocholowicz erstmals in der Geschichte des Hauses eine Haube erkochte. „Das ist großartig!“, freute sich Chefin Christine Saahs, die die unerwartete Nachricht von der NÖN erhielt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.