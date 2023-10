Volksschulstandort Egelsee ist gesichert

Ein vom Magistrat erstellter Masterplan, der die Zukunft der städtischen Kindergarten,- Volksschul- und Mittelschuld-Standorte behandelt, wirbelte im Frühsommer dieses Jahres viel Staub auf. Eine Vorausschau auf das Jahr 2032 stellte nämlich eine Schließung der Volksschule Egelsee in den Raum. „Wenn die VS Egelsee geschlossen wird, wird laut Masterplan die VS Stein um zwei Klassen vergrößert“, heißt es in dem Papier, das den Weg an die Öffentlichkeit fand.

Die Politik schlug ob dieses Bedrohungsszenarios Alarm und stimmte Ende Juni einem Dringlichkeitsantrag von FPÖ-Bildungsstadtrat Martin Zöhrer zu, der ein Bekenntnis für den Schulstandort Egelsee symbolisierte und die Aufnahme von Gesprächen mit dem Land initiierte.

Diese sind nun abgeschlossen, wie Zöhrer vermeldet: „Die Befürchtung, dass im Zuge einer Sanierung der VS Egelsee der Raumfehlbestand des historischen Gebäudes behoben werden müsste, wurde glücklicherweise nicht bestätigt.“ Er sei froh, dass die Bildungsdirektion und die zuständige Landesabteilung auch im Falle einer Generalsanierung in der VS Egelsee keinen Schließkandidaten sähen.

Er sieht nun die Kremser Immobilien Gesellschaft (KIG), den Liegenschaftsverwalter der Stadt, in der Pflicht: „Entgegen all ihrer Befürchtungen ist nun die KIG gefordert, ein entsprechendes Sanierungsprogramm für diesen Standort auszuarbeiten. Vor allem die Behebung des gravierenden Feuchtigkeitsproblems darf nicht länger aufgeschoben werden.“ Zöhrer, der sich bei den anstehenden Budgetverhandlungen für die Finanzierung einsetzen möchte, plädiert für die Installation einer Lüftung. In der Zwischenzeit soll das in die Jahre gekommene Gebäude durch die KIG regelmäßig inspiziert werden, um einem möglichen Schimmelbefall frühzeitig vorzubeugen.

Die ÖVP wittert mit Blick auf die Debatte um eine mögliche Schulschließung ein künstliches Bedrohungsszenario und verweist auf die Gesetzeslage: „Die VP Krems hat sich lange für den Erhalt der VS Egelsee eingesetzt. Nur die Stadt als Schulerhalter kann eine Pflichtschule schließen. Die Landesverwaltung kann von sich aus rein rechtlich schon keine Schule schließen“, sagt Gemeinderätin Edith Gruber, im Brotberuf Direktorin der NMS in Furth.