Blutrausch 1945: Feier macht 295 Opfer unvergessen

An den „Blutrausch der Angehörigen der Waffen-SS und ortsansässiger Nationalsozialisten“, dem kurz zuvor bereits entlassene Häftlinge des Zuchthauses Stein zum Opfer fielen, erinnerte Vizebürgermeisterin Eva Hollerer in ihren Begrüßungsworten.

Lasen auf dem Steiner Friedhof Namen 1945 ermordeter Menschen: Franz Langthaler, Fritz Wolrab, Dagmar Schindler, Eva Hollerer, Reinhard Resch, Jiři Šitler, Christa Hammer, Bartlomiej Rosik, Robert Streibel und Friedrich Alexander König (von links). Foto: Martin Kalchhauser

Lasen beim Denkmal bei der Justizanstalt: Winfried Garscha, Klaus Bergmaier, Wolfgang Mahrer, Pfarrer Matthias Martin, Elisabeth Kreuzhuber, Florian Kamleitner, Karl Reder, Alt-Abgeordneter Volkmar Harwanegg (kein Lektor, kam uneingeladen aufs Foto), Chrysanthos Galetsas, Pater Aristidis Ganosis und Harald Mörth (von links). Foto: Martin Kalchhauser

Die Vertreterin der Stadt Krems hieß zur Feier, die am Steiner Friedhof und beim Denkmal gegenüber der Strafvollzugsanstalt Stein stattfand, viele hochrangige Gäste willkommen. So waren unter anderem Tschechiens Botschafter in Österreich, Jiři Šitler, Polens Generalkonsul Bartlomiej Rosik, der Generaldirektor für den Strafvollzug, Friedrich König und Dagmar Schindler, die Bundesvorsitzende des KZ-Verbandes, nach Krems gekommen.

Dank an Historiker Streibel und Reder

Ein Ensemble der Voest-Werkskapelle umrahmte den ersten Teil der Feier musikalisch. „Das Massaker von Stein und die ,Kremser Hasenjagd' gehören zu den dunkelsten Kapiteln in der langen Geschichte unserer Stadt“, betonte Bürgermeister Reinhard Resch in seinen Worten. Er dankte den Historikern Robert Streibel und Karl Reder, die umfangreiche Dokumentationsarbeit geleistet haben. „Die Namen der 251 am 6. und 7. April Ermordeten sind bekannt. Es sind keine anonymen Opfer mehr.“ 1.833 Häftlinge aus 15 Nationen habe es damals in Stein gegeben. 1.307 hätten überlebt. „Von 270 Personen ist das Schicksal noch immer ungeklärt.“

„Opfer haben ein Recht auf Gedenken“

„Die Opfer haben ein Recht auf Erinnerung und Gedenken“, unterstrich der Stadtchef die Wichtigkeit der erstmaligen Verlesung aller namentlich bekannten Opfer des Massakers und weiterer 44 am 15. April hingerichteter Menschen. Resch stellte auch einen Bezug zur Gegenwart her und erinnerte an die Verantwortung jedes Einzelnen und auch der Politik. In der aktuellen blau-gelben Landesregierung gebe es „Menschen, die mit den Grund- und Freiheitsrechten spielen, Fake Facts verbreiten, Menschen herabwürdigen und Andersdenkende verhöhnen und verspotten“. Es dürfe nicht weggeschaut und weggehört werden.

Gäste verlasen alle Namen der Opfer

In Stein lasen Botschafter Jiři Šitler, KZ-Bundesvorsitzende Dagmar Schindler, KZ-Verbands-Landessekretär Ernst Wolrab, BH-Stellvertreterin Christa Hammer, Strafvollzugs-Generaldirektor Friedrich König, Vizebürgermeisterin Eva Hollerer, Historiker Robert Streibel, Alfred Müller (einer seiner Vorfahren war unter den Opfern) und Bundesheer-Oberst Franz Langthaler Namen vor. Im zweiten Teil der Gedenkfeier beim Denkmal gegenüber der Strafvollzugsanstalt Stein kamen folgende Personen zu Wort: Historiker Karl Reder, NS-Opferverbände-Sprecher Winfried Garscha, Bürgermeister Reinhard Resch, Pfarrer Matthias Martin, der Grieche Chrysanthos Galetsas, Vizebürgermeister Florian Kamleitner, Justizanstalt-Vertreter Harald Mörth, Gemeinderat Wolfgang Mahrer und Klaus Bergmaier als Vertreter des Bundes Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer.

Griechen-Opfern bei Mahnmal gedacht

Metropolis Aristidis Ganosis von der griechisch-orthodoxen Religionsgemeinschaft feierte gemeinsam mit einigen anwesenden Griechen eine kleine religiöse Gedenkfeier vor dem Denkmal vis-à-vis des Haupteingangs der Justizanstalt Stein. Dieses war schon im Jahr 1946 errichtet worden. Seit 2015 erinnert dort auch der Gerasimos-Garnelis-Weg an einen aus Griechenland stammenden Überlebenden des Blutbads.

