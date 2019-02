Es gehört ja schon „zum guten Ton“ in der Gemeinde Gedersdorf, am Höhepunkt der Faschingszeit mit einem Faschingsumzug durch die Gemeinde zu ziehen. Auch heuer – am vergangenen Samstag – war es wieder so weit.

Gemeindeteam als „Punker“

Angeführt vom Gemeindeteam mit Bürgermeister Franz Brandl an der Spitze (das Gemeindeteam war als „Punker“ unterwegs) ging es vom Dorfplatz in Gedersdorf zum Feuerwehrhaus in Brunn im Felde. Viele lustige Ideen hatten die Gedersdorfer und sie zogen nicht nur das Gemeindegeschehen „durch den Kakao“.