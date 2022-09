Landjugend schuf „Platzl“: Hiata als Namensbringer

„Gestaltet ein Platzerl am Jakobsweg in Gedersdorf bei der Weinpresse, und entwickelt eine bis drei Stationen für Jung und Alt, die das Thema Wein, Tiere im Weingarten und so weiter erklären.“ Das war der Auftrag für die Landjugend Gedersdorf, den sie in knapp zwei Tagen zu erledigen hatten. Die jungen Leute nahmen die Herausforderung an.

Dabei gab es einiges zu tun: Es galt, an der vorgesehenen Stelle zunächst eine entsprechende Betonfläche als Unterbau zu errichten. Das Lärchenholz, aus dem die Sitzgelegenheit zu fertigen war, musste eingeölt werden. Auch der Bau der Sitzgelegenheit war kein Problem für die jungen Gedersdorfer. Dazu ließen sie sich zwei Stationen einfallen: Eine beschreibt die Geschichte und die traditionellen Aufgaben, Pflichten und Verbote der Weinhiata. Die zweite Station zeigt spielerisch die sechs häufigsten Rebsorten, die von den Weinhütern am Gedersdorfer Weinberg bewacht werden.

Und das brachte auch die zündende Idee für den Namen: Weil die Hiata laut Tradition die Nächte auch am Weinberg verbringen müssen, entstand der Name „Hiataplatzl – an dem man den einen oder anderen Hiata sichten könnte“.

