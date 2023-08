„Bin Gotteskrieger und Amokläufer“, schrie AMS-Kunde

„Ich wollte keinen mit dem Tode bedrohen“, erklärte der 29-Jährige vor Gericht, und er beteuerte seine Unschuld zum Vorwurf der gefährlichen Drohung. Dann erging er sich in wortreichen Erklärungen. Er führe oft Selbstgespräche und auch bei dem Beratungsgespräche habe er nur so vor sich hingeredet. Es können ihm auch für andere erschreckende Wort „ausgekommen“ sein, gestand er ein.

Angeklagter: „Habe lauter Blödsinn geredet“

Er habe doch nur lauter Blödsinn geredet und mit Gotteskriegern und Amokläufen nichts am Hut, beteuerte er und erging sich in Worttiraden und Selbstgesprächen. Die wirr wirkenden Erklärungen des Angeklagten bestätigten den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einweisung des 29-Jährigen. In U-Haft sei er jetzt in Behandlung, und es gehe ihm besser. Er habe sich nun besser unter Kontrolle, beteuerte der 29-Jährige. Zur Einholung eines weiteren Gutachtens wurde der Prozess vertagt.

Angeklagter ist psychisch krank

Der psychiatrische Sachverständige befand den Angeklagten zum Tatzeitpunkt für zurechnungsfähig, attestierte bei ihm aber eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Der 29-Jährige spreche aber gut auf die Medikamente an und zeige Krankheitseinsicht. Der Gutachter sprach sich für eine kontrollierte Therapiemaßnahme mit einer mehrjährigen Probezeit aus.

Bewährungsstrafe und kontrollierte Therapiemaßnahmen

Der Schöffensenat sah nach dem Beweisverfahren von einer Einweisung des 29-Jährigen in eine forensisch-therapeutische Einrichtung ab. Er muss aber die verordneten Medikamente einnehmen, eine Männerberatung aufsuchen und sich fünf Jahre einer kontrollierten Therapiemaßnahme unterziehen. Weiters setzte es 18 Monate bedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.