Zweifel an Vaterschaft führte zu Streit

Man habe sich wieder versöhnt, lebe friedlich zusammen und erfreue sich an der mittlerweile geborenen Tochter, schilderte der Kremser vor Gericht. Er gab zu, dass er nach einem Streit mit der damals noch schwangeren Partnerin eine Drohnachricht „Ich habe jetzt einen Beweis, dass das Kind nicht von mir ist. Wenn ich dich oder deinen Ex noch einmal sehe, seid ihr tot!“, abgeschickt habe.

„Die Zweifel nagten an mir!“

Er habe mitbekommen, dass die Gefährtin ihren Ex kontaktiert hat: „Da begannen die Zweifel an der Vaterschaft in mir zu nagen“, schilderte der Kremser seine damalige Gemütsverfassung. Als die Partner nach einem Streit einfach gegangen sei, habe es bei ihm ausgesetzt.

Opfer: „Wollte einfach meine Ruhe“

Das ganze sei ein Missverständnis gewesen: „Ich hatte berufliche Probleme und deshalb meinen Ex kontaktiert. Als mein Freund das nicht glauben wollte und einen Streit vom Zaun gebrochen hat, wurde es mir zu viel. Ich wollte einfach meine Ruhe und ging. Als dann die Nachricht eintraf, ängstigte ich mich und zeigte ihn an“, schilderte das Opfer (28). Nun sei aber wieder alles gut, versicherte sie.

Es tue ihm sehr leid. Er habe ein aufbrausendes Naturell und mache jetzt eine Antiaggressionstherapie, zeigte der Kremser Einsicht und Reue.

Der mehrfach vorbestrafte Kremser bekam von der Richterin noch eine Chance, die allerletzte, wie die Richterin meinte. Sie verurteilte den 31-Jährigen wegen gefährlicher Drohung zu zehn Monaten auf Bewährung. Nicht rechtskräftig.

