Sturm fachte Feuer am Goldberg an .

Bei Beobachtern wurden Erinnerungen an Waldbrände in Kalifornien wach: Aus dem Brand einer Weingartenhütte oberhalb des Stadtteils Stein drohte am Donnerstagnachmittag (28. Februar) ein großflächiges Feuer zu werden. Die Feuerwehr war gefordert.