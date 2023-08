Krumau am Kamp: Kleine Ärzte ganz groß

Besuche beim Arzt und im Krankenhaus - vor allem bei Notfällen - sind für Kinder oft große Ausnahmesituationen. Um ihnen die Angst vor dem Spital zu nehmen, initiierte Daniela Hofbauer-Schrefl das „Minizwerg-Krankenhaus“, in dem die Kinder selbst in die Rolle von Ärzten schlüpfen und ihre Stofftiere als Patienten behandeln.

Mit im Team des Projekts „Minizwerg-Krankenhaus“ sind Silvia Mayer, Luzia Ganser, Claudia Kargl und Andrea Völker-Ulbin. Anlass für die Projektidee war der fast neun Monate dauernde Aufenthalt des Sohnes einer Mitinitiatorin. Um dem Sohn die Furcht vor Blutabnahmen und den Untersuchungen beim Röntgen oder MRT zu nehmen, wurde begonnen, die Eindrücke auf spielerische Weise aufzuarbeiten.

Stationenbetrieb im Mini-Krankenhaus

In zehn Stationen lernen die Kinder den Ablauf eines normalen Krankenhauses kennen: Den Beginn setzt die Aufnahme, bei der mittels Maßband, Waage, Stethoskop und Fieberthermometer die Körpergröße, das Gewicht, der Herzschlag und die Temperatur genommen werden.

Weiter geht's zum EKG, MRT und Röntgen bis schließlich die Blutabnahme erfolgt. Selbstverständlich alles mit den eigenen Stofftieren der Kinder, die in die Rolle der behandelnden Ärzte schlüpfen. Auf der HNO-Station wird ein Hörtest gemacht. Nach dem Operationssaal werden Verbände angelegt.

Einen richtigen Notruf bei 144 absetzen

Die Kinder lernen im Minizwerg-Krankenhaus auch, einen Notruf abzusetzen und nach dem Wählen der 144 wichtige Fragen zu beantworten.

Premiere bei Krumauer Gesundheitsstraße

Das „Minizwerg-Krankenhaus“ geht erstmals beim Schmankerlmarkt in Krumau am Kamp am 3. September über die Bühne, bei dem gleichzeitig eine von der Gemeinde organisierte Gesundheitsstraße stattfinden wird. Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren sind ab 9 Uhr eingeladen, in die Rolle von Ärzten zu schlüpfen. Die Teilnahme ist kostenlos, Voranmeldung ist erforderlich: 0699/10986301.

Das Projekt wird in weiterer Folge auch Kindergärten und Schulen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag angeboten werden.