„Orange the World“ ist der Titel der aktuellen Kampagne der Soroptimistinnen, mit der sie sich weltweit gegen Gewalt an Frauen stark machen. Drei der 160 öffentlichen Gebäude, die aus diesem Anlass in Orange erstrahlen werden, befinden sich in der Stadt Krems.

Vom 25. November bis zum 10. Dezember werden auf Initiative des Soroptimist-Clubs Fidelitas Krems das Steiner Tor, der Musikpavillon im Stadtpark und das Haus der Regionen in Stein in oranger Farbe leuchten. Die Aktion steht in Österreich unter der Schirmherrschaft von Schauspielerin Ursula Strauss.

„Wir wollen so Gewalt an Frauen und Mädchen sichtbar machen“, steht die Präsidentin der Kremser Soroptimistinnen, Elfriede Mayrhofer, überzeugt hinter der Aktion. In Österreich wird dieses Projekt schon seit 2017 gemeinsam von UN Women Austria, Soroptimist International Austria, dem Ban Ki-Moon Centre for Global Citizens und HeForShe Graz umgesetzt. Zahlreiche Sponsoren unterstützen auch heuer die wichtige Kampagne.

Ursula Strauss engagiert sich schon seit mehreren Jahren stark im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und tritt dafür ein, dass Gewaltopfer die Chance erhalten, sich mit ihren Erfahrungen in der Öffentlichkeit zu positionieren. „Orange the World“ fokussiert sich auf Bewusstmachen, Vorbeugen und Reagieren. Mayrhofer: „Die Bekämpfung der Gewalt an Frauen ist generell eines der obersten Ziele von Soroptimist International.“