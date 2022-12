Rohrendorfer Bürgerinitiative gegen neuen Bauhof-Standort

Werbung

Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zur Errichtung eines neuen Bauhofs neben der Au im Ortsteil Neustift stößt dort auf Ablehnung. Eine Bürgerinitiative sorgt für Gegenwind und sammelt Unterschriften.

Dass man einen neuen Bauhof brauche, habe zwei Gründe, erklärt Bürgermeister Gerhard Tastl: Erstens sei der alte (im Ortszentrum) nicht mehr zeitgemäß, und zweitens brauche man das Gebäude dort für die Ordination eines Allgemeinmediziners.

Dass ein 8.500 m² großer Acker am Rande des Au-Erholungsgebiets versiegelt werde, sei überhaupt nicht zeitgemäß, bekritteln die Gegner, die außerdem stark steigenden Verkehr in Neustift (Zufahrt der Kraftfahrzeuge der Gemeinde und Lieferanten) befürchten. Kritikpunkt Nummer 3: Dem Besitzer seien 22 Euro pro Quadratmeter geboten worden – der übliche Ackerpreis betrage aber maximal fünf Euro.

Mehr als 400 Unterschriften gegen Plan der Gemeinde

Mehr als 400 Rohrendorfer haben laut den Initiatoren zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe bereits „für die Erhaltung von naturnahen Lebensräumen in Rohrendorf und (…) die Erhaltung der Grünflächen rund um den Auwald in Neustift und Oberrohrendorf“ unterschrieben. Noch diese Woche will man die Unterschriften an die Gemeinde übergeben.

„Wir haben mit einem Raumplaner mehrere mögliche Standorte überlegt“, erklärt Tastl. „Es gibt in der Gemeinde keinen optimalen, nur einen ,am wenigsten schlechten‘.“ Voraussetzung für eine Umwidmung sei der Grundsatzbeschluss. Selbstverständlich müssten alle Amtswege eingehalten werden, das Land habe ein Wort mitzureden. „Die Unterschriften der Gegner werte ich als Stellungnahmen in einem allfälligen Umwidmungsverfahren, und die Einwände werden selbstverständlich berücksichtigt.“

Für die Kritik am angeblich zu hohen Grundpreis hat der Gemeindechef Verständnis, aber: „Man muss in der jetzigen Situation überhaupt jemanden finden, der bereit ist, einen Grund zu verkaufen!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.