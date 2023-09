Alvaro Soler und James Blunt kommen nach Krems

Die Besetzung für das Festival am Steinertor im kommenden Jahr steht. Melissa Naschenweng, Alvaro Soler und James Blunt bilden das namhafte Künstler-Trio, das von 30. Mai bis 1. Juni den Kremser Südtirolerplatz zum Beben bringen wird. Die Verpflichtung des Deutsch-Spaniers Soler und des Briten Blunt verkündeten die Veranstalter Othmar Seidl und Sebastian Streibel im Zuge einer Pressekonferenz am Freitagmorgen. Der Kartenvorverkauf auf www.ticketladen.at startet am Mittwoch, 20. September, um 10 Uhr.