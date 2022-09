Geländer verhinderte Salto in den Weingarten .

Glück im Pech hatte ein Pkw-Lenker bei einem Unfall in den Weinrieden am sogenannten "Steiner Hund" in Krems-Stein. Beim Ausparken war ein anderer Wagen in seinen geknallt. Fast wäre das Auto auf die darunter liegenden Weingarten gestürzt.