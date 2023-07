Herzschmerzen bei Abschied von neuen Freunden aus der Ukraine

Eine Initiative der Women Association Kiew mit österreichischen Kiwanis-Clubs mündete in diesem tollen Projekt, das Opfern der Putin-Aggression gegen die Ukraine zugute kam.

Kinder von Fachpersonal begleitet

Mit einem Bus kamen die Kinder - ein großer Teil davon direkt aus dem Spital Okhmatdyt in Kiew, wo traumatisierte Kriegsopfer aus dem Osten des Landes behandelt werden - und ihre Begleiterinnen nach Krems. Bei den Erwachsenen handelte es sich fast durchwegs um Fachpersonal wie Ärztinnen oder Psychologinnen, die die Kinder bei ihrem Auslandsaufenthalt betreuten.

Abwechslungsreiches Programm

Dank des Entgegenkommens des Landes wurden die Gäste im Internat der Weinbauschule untergebracht und genossen hier die Gastfreundschaft Direktor Dieter Faltls und seines Teams. Allen voran engagierten sich die Charity-Beauftragte Tina Weiß und Präsident Karl Klein für die Sache. Gemeinsam mit anderen Kiwanis-Clubs stellten die Kremser Aktivisten ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das hervorragend ankam. So wurden der Bärenpark in Arbesbach ebenso besucht wie der Wildpark in Ernstbrunn.

Wichtige Helfer für Aktion gefunden

Ein Großteil des Programms wurde in Krems abgewickelt. Hier gab es unter anderem einen Freibadbesuch dank Unterstützung des Verein Impulse, eine DDSG-Donauschifffahrt und einen Besuch des Stiftes Göttweig. Unerwartete Hilfe erhielten die Kiwanier für die Abwicklung des Projekts von der bereits seit über einem Jahr in Krems ansässigen Familie Hrymailovska, die wertvolle Dolmetschdienste leistete, und Karin Schneider, der Hortleiterin der Mary Ward-Volksschule Krems.

Zaubershow beim Abschlussfest

Zum Abschluss der Aktion - die Gäste sind bereits wieder in ihrer Heimat eingetroffen - gab es ein Fest, bei dem Bauchredner und Zauberkünstler Elmar Ballanda für eine kurzweilige Stunde, viel Staunen und herzliches Kinderlachen sorgte. Präsident Karl Klein zog Bilanz über die vergangenen 14 Tage und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Kinder ein wenig „Abstand vom Krieg zu Hause“ bekommen konnten. Tina Weiß erinnerte daran, dass die Aktion genau dem Kiwanis-Motto „We serve the children of the world“ entspreche.

Abschied mit Tränen der Rührung

Vizebürgermeister Florian Kamleitner, der die Gäste mit einer kurzen Ansprache in Ukrainisch überraschte, bekam ebenso ein Gastgeschenk der Ukrainer wie Vertreter des Kiwanis-Clubs. Seitens der Women Association Kiew gab es eine Urkunde für Weiß. Als Andenken für ihre Gastgeber hatten die Kinder ein Bild mit ihren Eindrücken von Österreich gezeichnet. Tränen der Rührung standen den Teilnehmern auf beiden Seiten in den Augen, als die Ukrainer ein Heimatlied anstimmten und ihren Dank zum Ausdruck brachten: „Ihr seid gute Menschen mit einem großen Herzen!“