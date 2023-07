Nur lauter fröhliche Gesichter im „Land des Lächelns“

Sonnenschein herrschte im Schloss Haindorf, wo man sich auch an einige Premieren erinnerte, die buchstäblich „ins Wasser gefallen“ waren.

Wetter klappte diesmal bestens

In bester Stimmung präsentierte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die zu Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz meinte: „Du bist da, und es regnet ausnahmsweise einmal nicht! Dabei habe ich extra den Pater Michael Hüttl vom Stift Altenburg eingeladen, denn wir brauchen einen Schuldigen, wenn es mit dem Wetter nicht klappt.“ Lob der Landeschefin gab es für „eine der schönsten Bühnen des Landes“. Zuvor hatte Erwin Krammer als Vertreter der NÖ Bauinnung der Hausherr, auf die vor Kurzem abgeschlossene gelungene Renovierung des Ausbildungszentrums der Bauwirtschaft hingewiesen.

„Wenn Sie applaudieren, stört uns das nie!“

Intendant Wagner-Trenkwitz, der als „Onkel Tschang“ selbst mitwirkte, lud das Publikum „zum Mitleben“ der Geschichte ein: „Und wenn Sie applaudieren, stört uns das nie!“ Der Festspiele-Chef gab auch seiner Freude über die großartige Arbeit des Wiener Kammerorchesters unter Lorenz C. Eichner und des Regisseurs und Choreografen Florian Hurler Ausdruck, um sich auch bei KulturLangenlois-Obmann Robert Stadler und Geschäftsführerin Anna-Maria Grillmaier zu bedanken.

Eintauchen in das bunte Zirkusleben

Das in einem Zirkus spielende Spektakel genossen danach unter anderem Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl und seine FPÖ-Parteikollegin Landesrätin Susanne Rosenkranz, die ÖVP-Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais und Lukas Brandweiner, Landwirtschaftskammr-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Ex-Minister und Landesjägermeister Josef Pröll, FF-Landeskommandant Dietmar Fahrafellner, Bezirkshauptmann Günter Stöger und Langenlois-Bürgermeister Harald Leopold. In die illustre Gästeschar mischten sich auch Richard „Mörtel“ Lugner mit einem neuen Tierchen, von dem allerdings nur der Vorname Elisabeth verraten wurde.

Neuer Gars-Intendant erstmals in Lois

Den Ausflug in Franz Lehárs Land des Lächelns machten weiters auch Kulturstadträtin Sonja Fragner, die Nachbarbürgermeister Heinrich Becker (Hadersdorf) und Martin Leuthner (Straß) mit. Ebenso ließen sich ÖRK-Vizepräsidentin Elisabeth Stadler und der Vizebürgermeister Stefan Graf aus der Partnerstadt Kufstein von der Geschichte bezaubern. Erstmals in Langenlois war der designierte Intendant der Oper Burg Gars, Clemens Unterreiner. In der großen Menge der Ehrengäste ausgemacht werden konnte Wagner-Trenkwitz' Vorgänger Uwe Theimer und NÖs Kultur-Holding-Geschäftsführer Paul Gessl.