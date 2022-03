Ratten in Bergern gesichtet

Im Gemeindegebiet von Bergern läuft derzeit eine Bedarfserhebung, ob und wo es ein Rattenproblem gibt: „Aufgrund von Berichterstattungen über das Überhandnehmen von Ratten wird zur Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten (...) die planmäßige Vertilgung der Ratten in der Gemeinde Bergern organisiert“, heißt es in einem Schreiben, in dem sich die Gemeinde an die Bürger richtet. Die Bevölkerung wird darin aufgefordert, bis 4. März das „Bekanntsein über das Überhandnehmen von Ratten“ – wie es im Schreiben lautet – zu melden.

Aus dem Gemeindeamt heißt es dazu: „Wir erheben, ob und wenn ja, wo es im Gemeindegebiet ein Rattenproblem gibt.“ Ziel ist, im Falle einer nötigen Schädlingsbekämpfung möglichst effizient und organisiert vorgehen zu können.

Wenn Bürger via Bedarfsmeldung Rattensichtungen bei der Gemeinde melden, gibt diese die Daten an das beauftragte Schädlingsbekämpfungsunternehmen weiter. Der Schädlingsbekämpfer nimmt dann individuell mit betroffenen Haushalten oder Betrieben Kontakt auf, „um Zeitpunkt sowie Art und Weise der Rattenvertilgung persönlich zu vereinbaren“, wird in der Mitteilung der Gemeinde weiter kommuniziert.

