Fäkalkeime im Trinkwasser in Lengenfeld

Weil bei einer Routineuntersuchung Fäkalkeime im Trinkwasser festgestellt wurden, musste die Gemeinde am 30. August ihre Bürger vor dem Konsum ohne vorheriges (mindestens drei Minuten langes) Abkochen warnen.

Mit einem Postwurf an die betroffenen Haushalte und Informationen auf A-Ständern wurden die Menschen über die Problematik informiert.

Haben Unwetterereignisse den Keimeintrag ausgelöst?

Wie Bürgermeister Christian Kopetzky im NÖN-Telefonat mitteilt, wisse man noch nicht, wie die Verunreinigung passiert sei. „Es besteht der Verdacht, dass es durch Unwetterereignisse zum Eindringen von Fremdwasser gekommen ist.“ Betroffen sei zum Glück nur die sogenannte „niedere Druckzone“. In dieser liegen unter anderem Teile der Gföhler Straße, der Frauenberggasse, der Bachgasse, der Ziegelofengasse, des Floriani- und des Prangerplatzes sowie des Golfplatzes.

Im anderen Kreislauf (mit eigenem Brunnen und Hochbehälter) sei die Wasserqualität in Ordnung. Kopetzky, der mit BH und Land in der Sache in Kontakt steht, hofft, dass das Problem rasch behoben werden kann. „Am Donnerstag (1. September) bekommen wir das neue Untersuchungsergebnis“, verspricht er raschest mögliche Information, wenn eine Entwarnung möglich ist. Und er ersucht auch die Abnehmer aus der nicht betroffenen hohen Druckzone, Wasser zu sparen, weil derzeit aus dem anderen Bereich kein Wasser eingespeist werden kann.

