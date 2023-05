Spitzer Archivar mit Engagement

Seit Dezember 2021 widmet sich Lucas Nunzer nun schon dem Aufbau des Marktarchivs Spitz. Er sichtet Urkunden, Bücher, Akten, Fotos und viele weitere alte Dokumente und Gegenstände der Marktgemeinde, die in mehreren Räumlichkeiten lagern, bringt Ordnung rein und erstellt ein digitales Bestandsarchiv. „Vieles konnte bisher schon erreicht, so mancher weiße Fleck in der Spitzer Geschichte getilgt werden“, sieht sich der 18-Jährige, der im NÖ Landesarchiv die Lehre zum Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistenten absolviert, vor eine große Aufgabe gestellt, die er ehrenamtlich bewältigt.

Einen ersten Jahresbericht hat er bislang veröffentlicht, mit dem Abschluss der diesjährigen Arbeiten wird er „einen erheblichen Teil der Spitzer Archivalien archiviert und somit für Bevölkerung und Wissenschaft benutzbar gemacht haben“, sieht er sich als Bewahrer des „Gedächtnisses der Gemeinde“.

