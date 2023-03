Krems: Hofbauer steigt in den Stadtsenat auf

Die Berufung von Susanne Rosenkranz in die Landesregierung (siehe Seiten 12/13) macht einen Wechsel im Kremser Stadtsenat erforderlich. Die FPÖ nominiert wie bereits im Vorfeld angekündigt Gemeinderat Christoph Hofbauer für den Posten in dem elfköpfigen Gremium. Die Wahl erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 29. März.

Hofbauer wird für das Ressort öffentliche Sicherheit, Recht und Verfassung zuständig sein. Den Bereich Bildung, den Rosenkranz verantwortete, übernimmt Martin Zöhrer, der bereits im Stadtsenat vertreten ist. „Ich freue mich sehr über die Aufgabe und gehe damit sehr demutsvoll um. Ich möchte die Maßnahmen, die meine Vorgänger in die Wege geleitet haben, weiterverfolgen, aber auch meinen eigenen Stil einbringen“, sagt Hofbauer, der als sein wichtigstes Anliegen die Sicherheit in der Innenstadt nennt.

Rosenkranz war seit 2019 Stadträtin, die Funktion aufzugeben, fällt der 50-Jährigen schwer: „Ich habe wahnsinnig gerne das Bildungsressort verantwortet. Das war eine große und spannende Geschichte.“

