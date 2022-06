Kremser Grüne brechen vor Wahl auseinander

Etwas mehr als zwei Monate vor der Gemeinderatswahl gibt es ein krachendes Ende bei den Grünen. Gemeinderat Matthias Unolt kehrt seiner Partei den Rücken, rechnet mit der Landesspitze ab und gründet eine eigene Liste. Hintergrund ist die Enttäuschung des Grünen Einzelkämpfers im Gemeinderat über die Nicht-Nominierung als Spitzenkandidat für den bevorstehenden Urnengang. Kurios: Der 32-Jährige selbst outete bereits im Jänner den Bezirkssprecher der Grünen, Markus Schwarz, als Listenersten.

Nun spricht Unolt davon, dass ihn „die Landes-Grünen hinterrücks abgesägt“ hätten und erklärt: „Mir wurde versprochen, dass ich Spitzenkandidat werde bzw. zumindest einen fixen Listenplatz habe. Jetzt habe ich erfahren, dass ich einen Platz ohne Chance, in den Gemeinderat einzuziehen, erhalten hätte. Und dann hätte ich auch noch den ganzen Wahlkampf leiten sollen.“

Wird Unolt zum Spaltpilz?

Im Fokus von Unolts Kritik: Landesparteigeschäftsführer Hikmet Arslan. Der wolle mit Schwarz nämlich „eine Marionette ohne Entscheidungs- und Meinungsfreiheit installieren.“ Schwarz ist beruflich in der Landesparteizentrale der Grünen tätig, Arslan sein direkter Vorgesetzter. „Die letzten drei Jahre hat sich niemand von der Landespartei für Krems interessiert, jetzt wollen sie sich im Vorfeld der Landtagswahlen positionieren“, sagt Unolt außerdem und will nun mit einer eigenen Liste bei der Gemeinderatswahl antreten.

Einen Namen habe die noch nicht, gegen die Verwendung des Begriffs „Grüne“ gebe es Interventionen seitens der Landespartei. „Es gibt eine Klags androhung, bis Ende der Woche wird es eine Entscheidung zum Namen geben.“

Spitzenkandidat Schwarz: „Es gibt kein böses Blut“

Um Beruhigung bemüht ist Bezirkssprecher und Spitzenkandidat Schwarz: „Es gibt kein böses Blut. Wir haben uns schon lange Gedanken über eine Neuaufstellung gemacht. Matthias Unolt war am Anfang in diesen Prozess involviert, die Wege haben sich dann aber getrennt.“ Auf die Gründe dafür geht Schwarz nicht ein. Ebenso wenig gibt die Nummer eins der Grünen bekannt, wie es nach Unolts Abgang um sein Team für die Wahl bestellt ist. Arslan äußerte sich nicht in der Causa und verwies auf Schwarz.

Unolt braucht, um tatsächlich mit einer eigenen Liste antreten zu dürfen, doppelt so viele Unterstützungserklärungen von Wahlberechtigten, wie es Mandate im Gemeinderat zu vergeben gibt. Mindestens 80 Unterschriften sind also notwendig. Er selbst möchte an vorderster Front kandidieren, mit dabei in seinem Team sind bislang Thorsten Jojart, der bereits von 2015 bis 2017 an der Seite von Sandra Mayer für die Grünen im Gemeinderat saß, und Herbert Malek aus Stein.

