Kremser Volkspartei mit grünem Daumen

Die ÖVP macht sich die Kernkompetenz der Grünen zu Eigen. „Mehr Grün statt Grau“, nach diesem Leitmotto sollen sich alle Programmpunkte der Volkspartei für die Gemeinderatswahl am 4. September orientieren. Das haben Vizebürgermeister Martin Sedelmaier und Spitzenkandidat Florian Kamleitner im Zuge einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Der ÖVP-Newcomer kritisiert „die immer dichtere Verbauung und die voranschreitende Versiegelung“ und ortet darin „eine Gefahr für die Lebensqualität. Die Entwicklung der Stadt und der Schutz von Erholungsräumen“ müsse zusammengedacht werden. Konkreter Vorschlag: Ein „Grüngürtel“ als direkte Verbindung vom Steinertor über den Stadtpark und die Utzstraße mit einer Brücke über die B 3 bis an die Donau. Kamleitner wünscht sich außerdem Strände in Krems, ähnlich jenen in der Wachau.

In seiner seit 8. Juni laufenden Tour durch die Ortsteile will der 32-Jährige den Bürgern seine Pläne vorstellen. Aber wissen die denn überhaupt, wer er ist? „Viele erkennen mich bereits und freuen sich, dass sich ein junger, kompetenter und familienverbundener Mensch politisch engagiert.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.