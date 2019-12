Großes Interesse der Bevölkerung und viel Kritik am Vorschlag von Bürgermeister Heinrich Brustbauer gab es bei der letzten Gemeinderatssitzung in Mautern. Im Zentrum der spontan einberufenen Sitzung stand das Grundstückstausch- und Kaufangebot, welches nun dem Bundesministerium für Landesverteidigung vorgelegt werden wird. Getauscht werden soll ein Gemeindegrundstück gegen jenes vom BMLV, auf dem das neue Feuerwehrhaus errichtet werden soll. Konsens herrschte in der Sitzung jedoch lediglich über die Notwendigkeit des Feuerwehrhauses.

SPÖ-Gemeinderat Karl Schöller kritisierte den Vorschlag Bürgermeister Brustbauers scharf. „Die Grundstücke sind mit 18.100 und 18.600 Quadratmetern zirka gleich groß. Wenn wir rund 440.000 Euro Aufpreis dafür bezahlen sollen, müssen wir uns die Frage stellen, ob die Standortfrage richtig diskutiert wurde“, so Schöller. Auch Stephan Gruber, Gemeinderat der Bürgerliste „Mautern anders“, der den Vorschlag als „komplett unausgegoren“ und die Vorgehensweise als „amateurhaft“ bezeichnete, kritisierte das Tausch- und Kaufangebot.

„Das Budget dafür fehlt, der Antrag auch, und wieso gab es keine Vorberatung?“, wandte sich Gruber an den Stadtchef. Finanzstadtrat Karl Reder erklärte die hohe Ausgleichszahlung für das 750 Meter entfernte Grundstück durch die dort fehlende Infrastruktur und fügte hinzu, dass ein Ansatz im Budget vorgesehen sei, nämlich auf den Posten „Feuerwehrhaus“ und „Wirtschaftshof“. „Beide Summen sind natürlich zusammenzulegen“, so Reder.

Meinungsschwenk des Gutachters kritisiert

Der Kritik der beiden Gemeinderäte, dass nie wirkliche Standortalternativen diskutiert worden seien, schloss sich auch FPÖ-Gemeinderat Anton Brustbauer an. Weiters merkte er an, dass die Vorgehensweise, die für das Bundesheer eine klare „Win-win“-Situation darstelle, keine wirtschaftliche Handlungsweise sei. „Für das Heer ist das Grundstück sehr zweckmäßig. Sie haben dann eine gesamte Einheit, und wenn das Grundstück umgewidmet wird, haben sie einen enormen Wertgewinn“, so der blaue Gemeinderat. Kritik gab es aber nicht nur am Angebot, sondern auch an den beiden zuvor erstellten Gutachten, auf Basis deren die Verhandlung geführt wurde. Innerhalb einer Woche wurde das gleiche Grundstück vom gleichen Gutachter auf 10,75 Euro und danach auf rund 30 Euro pro Quadratmeter eingeschätzt.

Einigkeit herrschte bei den Fraktionen SPÖ, FPÖ und der Bürgerliste, dass eine Besserungsklausel für den Fall einer Umwidmung einzufügen sei. Alle anwesenden ÖVP-Gemeinderäte stimmten zunächst gegen den Abänderungsantrag Grubers. Erst nachdem dieser auf eine Sitzungsunterbrechung bestanden hatte, konnte ein neuer Antrag, der eine Besserungsklausel und eine Ausgleichszahlung von 439.700 Euro enthält, gefasst werden. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen.