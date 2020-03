In drei der sieben Gemeinden der Region Kampseen haben sich die Gemeinderäte bereits konstituiert.

Zur Gemeinderatssitzung in Krumau am Kamp , die am 16. Februar stattfand, lud der amtierende Bürgermeister Josef Graf ein. Herbert Kefeder übernahm als ältester Gemeinderat den Vorsitz zur Wahl des neuen Bürgermeisters.

Vonseiten der ÖVP wurde wieder Josef Graf als Bürgermeister vorgeschlagen, die SPÖ und FPÖ stellten keinen eigenen Kandidaten. In der geheimen Abstimmung wurde Josef Graf mit allen 15 Stimmen einstimmig für weitere fünf Jahre zum Bürgermeister gewählt.

Fokus auf „Verjüngung“ des Gemeinderats

Für das Amt des Vizebürgermeisters gab es zwei Vorschläge: Alt-Vizebürgermeister Johann Blauensteiner stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl, schlug zur „Verjüngung“ des Teams den 37-jährigen Franz Dörr als Kandidaten der ÖVP vor. Vonseiten der SPÖ ging Herbert Kefeder ins Rennen. Diese Wahl ging zehn zu fünf Stimmen für Franz Dörr aus. Die geschäftsführenden Gemeinderäte und die Ausschüsse wurden einstimmig gewählt.

Der Gemeinderat in Jaidhof konstituierte sich am 18. Februar. Den Altersvorsitz übernahm Franz Jäger (SPÖ). Vonseiten der ÖVP wurde der amtierende Bürgermeister Franz Aschauer zur Wiederwahl vorgeschlagen, die SPÖ verzichtete auf einen eigenen Kandidaten. Aschauer wurde mit 17 von 19 Stimmen wiedergewählt.

Gerald Mayerhofer Bürgermeister Josef Graf (Mitte) mit den geschäftsführenden Gemeinderäten der Marktgemeinde Krumau: Herbert Kefeder (SPÖ), Vize Franz Dörr (ÖVP), Johann Blauensteiner (ÖVP) und Erwin Pistracher (ÖVP, von links).

In die Wahl zum Vizebürgermeister gingen Gottfried Weixelbaum und Karl Simlinger (beide ÖVP). Letzterer wurde von Gemeinderat Thomas Hauer (SPÖ) vorgeschlagen. Diese Wahl ging 14 zu vier Stimmen für Gottfried Weixelbaum aus. Eine Stimme war ungültig.

Alle Orte der Gemeinde sind wieder vertreten

Der Antrag der ÖVP, die Anzahl der geschäftsführenden Gemeinderäte von fünf auf sechs zu erhöhen, wurde von der SPÖ zwar gutgeheißen, da im Gemeindevorstand wieder jede Katastralgemeinde vertreten wäre, kritisiert wurden aber die Kosten, welche die Gemeinde an das zusätzliche Mitglied im Gemeindevorstand zu leisten hat. Der Antrag wurde mit Mehrheit angenommen. Bürgermeister Franz Aschauer möchte im kommenden Jahr auch in Jaidhof das Projekt „Nachbarschaftshilfe plus“ starten und ausrollen.

Rastenfeld wählte am 21. Februar den neuen Bürgermeister. Von den in Summe 19 waren 16 Gemeinderäte anwesend, wodurch die Beschlussfähigkeit gegeben war. Die fehlenden drei Gemeinderäte waren entschuldigt.

„Team Wandl“ einstimmig gewählt

Gerhard Wandl (ÖVP) wurde einstimmig für weitere fünf Jahre zum Bürgermeister gewählt. Ebenfalls einstimmig verliefen die Wahlgänge für die geschäftsführenden Gemeinderäte. Auch die SPÖ-Kandidatin Karin Walther erhielt alle 16 Stimmen für ihren Platz im Gemeindevorstand.

Als Vizebürgermeisterin wurde vonseiten der ÖVP Manuela Dornhackl vorgeschlagen. Die SPÖ stellte keinen Kandidaten. Manuela Dornhackl wurde einstimmig gewählt, wodurch sie als erste Frau in der Marktgemeinde das Amt innehat.