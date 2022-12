Krems: Wasser, Kanal und Co. werden deutlich teurer

Werbung

Ende des Vorjahres wurden sie noch verschoben, heuer gibt es scheinbar keine Alternative mehr. Die Stadt wird die Gebühren für Wasser, Kanal und Abfall anheben. NÖN-Informationen zufolge belaufen sich die Erhöhungen auf fünf Prozent. Zuletzt fand im Jahr 2020 eine Anpassung statt, damals aber nur für Wasser und Kanal. Überhaupt seit über 10 Jahren unberührt sind die Friedhofsgebühren, die deswegen gleich um 20 Prozent angehoben werden sollen.

Eine Entscheidung treffen wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch. Der zuständige SPÖ-Stadtrat Werner Stöberl hofft auf „Mehrheitsfähigkeit“. Er erklärt die Gebührenerhöhungen mit „vielen Investitionswünschen“ und den Preissteigerungen am Energiesektor. „Gemeinsam mit der Finanzdirektion ist deswegen besprochen worden, wie wir einnahmenseitig weiterkommen können.“

Die fünfprozentigen Erhöhungen würden laut Stöberl in einem durchschnittlichen Haushalt für eine Mehrbelastung von rund fünf Euro monatlich sorgen. Bestätigt fühlen könnten sich indes jene Fraktionen, die nach den ausgesetzten Erhöhungen im Vorjahr von einem Wahlzuckerl der SPÖ sprachen. Stöberl weist diesen Gedanken zwar mit Verweis auf die verlängerte Finanzierung eines Hochwasserschutzprojektes, wegen der die Gebühren nicht erhöht worden seien, zurück, räumt aber ein: „Wenn man nichts tut, holt es dich ein. Im Nachhinein ist man meistens gescheiter.

