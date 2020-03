Das Interesse der Bevölkerung an der Konstituierung in Stratzing zeigte sich daran, dass der NÖN-Mitarbeiter der einzige Zuhörer war. Es könnte daran liegen, dass einerseits die Kräfteverhältnisse (13 ÖVP zu 2 SPÖ-Mandataren) nicht viel Spielraum zulassen, andererseits aber in der Gemeindestube viel Harmonie herrscht.

Bürgermeister ohne Wahlvorschlag

Das zeigte sich schon bei der Wahl des Bürgermeisters: Obwohl die ÖVP keinen (!) Wahlvorschlag eingebracht hatte, stimmten die 14 anwesenden Gemeinderäte (eine ÖVP-Mandatarin war entschuldigt) einstimmig für Josef Schmid. Dieser dankte für das erwiesene Vertrauen und betonte, dass er nun die vierte Amtsperiode beginne und die Gemeinde „dank der Zusammenarbeit aller in sehr gutem Zustand dasteht“.

Beibehalten wurde auch die Größe des Vorstandes mit vier Sitzen für die ÖVP. Hier gab es allerdings die einzige Abweichung in der Einstimmigkeit: Josef Stradinger, Margit Steinmetz und Stefan Hofbauer erhielten alle jeweils 14 Stimmen, Julian Seif wurde von einem Mandatar nicht anerkannt und bekam nur 13 Stimmen. Dafür war dann die Wahl zum Vizebürgermeister wieder klar: Josef Stradinger wurde wieder in dieses Amt gehievt.

Ebenso einhellig war dann die Bestellung des Prüfungsausschusses, dem Alfred Gerstl von der SPÖ vorsitzen wird. Gerstl war auch der Altersvorsitzende und leitete die Ortschef-Wahl.