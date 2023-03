Doblerbrücke in Furth: Drei Varianten in Diskussion

Einen Dringlichkeitsantrag brachte FP-Gemeinderat Walter Scheibenpflug in der Gemeinderatssitzung ein: „Die Further, vor allem die Anrainer, wollen wissen, wie es mit der Doblerbrücke weitergeht. Das Starkregenereignis war 2021, wir warten auf Ergebnisse.“

Ist Brücke überhaupt notwendig?

Hintergrund: Nach dem Unwetter 2021 war die Brücke, die manchmal auch als Dopplerbrücke geführt wird, stark beschädigt. Die Zukunft sehen die Further gespalten. „Während einige Anrainer nichts gegen einen Abbruch hätten, sehen andere sie als wichtige Verbindung“, so Scheibenpflug, der selbst Anrainer ist. „Viele meinen, die Brücke war daran Schuld, dass sich 2021 das Wasser so verteilt hat.“ Sogar Unterschriften hat Scheibenpflug 2021 gesammelt.

Drei Varianten werden jetzt geprüft

Die Gemeindeführung arbeitet bereits am Projekt, wie VP-Bürgermeisterin Gudrun Berger antwortete: „Wasserrecht ist eine hochkomplexe Materie. Wir wollen die Hochwassersituation nicht verschlechtern und trotzdem die Brücke bewahren.“ VP-Vize Kurt Farasin konkretisierte, dass ein Unternehmen fünf bis sechs Lösungsvorschläge erarbeitet habe, Gespräche mit der Bezirkshauptmannschaft Krems, wie eine bewilligungsfähige Variante aussehen könnte, laufen. Drei Varianten seien in der engeren Auswahl, und noch in der Gemeinderatssitzung wurde das Unternehmen beauftragt, Machbarkeit und Kosten detaillierter zu prüfen.

FPÖ-Mandatar zur Mitarbeit eingeladen

Die drei Varianten laut Farasin: „Entweder wir verbessern die Brücke statisch, das bedeutet ein umlegbares Geländer oder auch eine Neuaufsetzung der Brückenlager, um den Durchflussquerschnitt zu erhöhen.“ Zweite Variante wäre eine Treppenanlage, dritte Variante eine hydraulische Hubbrücke, die bei Hochwasser gehoben würde. Scheibenpflug wurde eingeladen, am Projekt aktiv mitzuarbeiten. „Ich bitte außerdem die Bürger, Fotos vom Starkregenereignis 2021 zu schicken. Es gibt nämlich keine Fotos von den Brücken“, so Walter Scheibenpflug abschließend.

