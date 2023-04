„Todesurteil“ für Bauprojekt - jetzt Kritik an Ortschefin

Die Sache war in weniger als fünf Minuten erledigt. Der Gemeinderat widerrief wie erwartet in der Sitzung am 11. April die Verlängerung der Frist beim Baurechtsvertrag für das knapp 12.000 m² große Grundstück Reinhard Dittrichs in der KG Wolfshoferamt.

Kurioses Gerücht lebt weiter

Jetzt muss der Besitzer des Baugrundes bis November 2023 mit Bautätigkeiten auf seinem vor einigen Jahren vom Forst auf Bauland umgewidmeten Areal beginnen. Ursprünglich wäre dafür bis Ende 2026 Zeit gewesen. „Die Sachlage hat sich zwischenzeitlich geändert“, informierte ÖVP-Bürgermeisterin Eva Schachinger die 19 Mandatare sowie rund 15 Zuhörer und schnitt damit das Thema des Gerüchts der Errichtung eines Resozialisierungsprojekts für ehemalige Strafgefangene an. Wirklich geplant waren ein Gast- und ein Seminarhaus sowie betreutes Wohnen in besonders nachhaltig errichteten Holzhäusern.

„Positive Lösung für Gemeinde“

Wie die NÖN ausführlich berichtete, hatten sich daran ja Bürger (sammelten Unterschriften) und die FPÖ gestoßen. Schachinger: „Wir streben nun eine positive Lösung für die Gemeinde an.“ Was sie damit gemeint hat, blieb sie auch auf NÖN-Nachfrage schuldig: „Ich sage nichts dazu.“

Projekt für Eigentümer gestorben

Für Grundeigentümer Dittrich ist „das Projekt auf alle Fälle gestorben. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht.“ Eine Rückwidmung, weil bis zum Herbst nicht gebaut werde, wäre ein enormer Schaden. „Vielleicht sucht mir die Gemeinde einen anderen Betreiber!“ Daran glaubt er jedoch selbst nicht.

Betreiber orten Schmutzkampagne

Die „Schmutzkampagne gegen uns“ bedauert Susanne Halbeisen, eine der Betreiberinnen des Projekts mit dem Arbeitstitel „Die Freyung“. „Das Projekt St. Leonhard ist nicht gestorben“, übt sie sich in (Zweck-?) Optimismus. „Wir sehen uns aber inzwischen nach Alternativen um und würden uns freuen, kämen interessierte Gemeinden oder Personen auf uns zu.“ Für den Verein „1.000 Hände“ zeige der Fall einmal mehr, wie wichtig das Projekt sei, bei dem es um „Mitmenschlichkeit, gemeinschaftliches Wohnen, Betreuung und Zusammenhalt“ gehe.

Lauter „Pleiten, Pech und Pannen“

Paul Schmidt, einer der beiden FPÖ-Gemeinderäte, betont im Telefonat mit der NÖN einmal mehr, dass die Unterschriftenaktion keine Initiative der FPÖ gewesen sei, allerdings habe man die Anrainer, die in Sorge gewesen seien, unterstützt. Das Grundübel, so Schmidt, liege in der Gemeinde darin, dass die mit unbeschränkter Macht (17 ÖVP-Mandate, 2 SPÖ) regierende ÖVP den Menschen (und auch der Opposition) wichtige Informationen vorenthalte. „Von der Frau Bürgermeisterin erfährt man einfach nichts“, hält er mit seiner Kritik nicht hinterm Berg. „Ein offener Diskurs wäre auch bei diesem Projekt viel besser gewesen. So wurde die Sache zu einem „Akt der Pannen, Pech und Pleiten“.

Niemand weiß, wie es weitergeht

Kämen Caritas, Volkshilfe, …, habe man kein Problem mit einem Projekt „Betreutes Wohnen“. Wenngleich die Lage wegen der fehlenden Infrastruktur im kleinen Ort problematisch sei. „Jetzt weiß halt auch die Gemeinde nicht, wie es weitergeht“, wirft er Schachinger & Co. Perspektiven-Mangel vor. „Es wird an Dittrich liegen, was passiert.“ Auch zu Schmidts Vorwürfen meint Schachinger nur: „Dazu sage ich nichts.“

Nach der 180-Grad-Wende der Gemeinde steht ÖVP-Bürgermeisterin Eva Schachinger auch bei der FPÖ-Opposition in der Kritik. Foto: Martin Kalchhauser

FPÖ-Mandatar Paul Schmidt kritisiert Bürgermeisterin: „Sie ist schuld an Pleiten, Pech und Pannen.“ Foto: Martin Kalchhauser

