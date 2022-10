Krems: „Dringlicher“ für Flutlicht-Umrüstung

Die Energiekrise und ihre Auswirkungen auf die Stadt Krems wird in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 19. Oktober, großes Thema sein. Die ÖVP wird einen Dringlichkeitsantrag einbringen, der darauf abzielt, das Flutlicht im Sepp-Doll-Stadion auf LED umzurüsten. „Der Tausch ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll“, teilt die designierte Sport-Stadträtin Bernadette Laister in einem Statement mit.

Die Umstellung kostet laut Volkspartei rund 120.000 Euro, wovon 17.200 Euro über Förderungen zurückkämen. Der Stromverbrauch könne durch LED-Leuchten um 70 Prozent reduziert, die Leistung um 50 Prozent gesteigert werden. Der Kremser Sportclub, der seine Heimspiele im Sepp-Doll-Stadion austrägt, ist angetan. „Das wäre eine tolle Geschichte in der heutigen Zeit. Wir kämen dann mit unserer Tribüne auch für Nachwuchs- oder Frauenländerspiele infrage“, sagt Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider.

„Neben steigenden Energie- und Produktkosten ist auch die Lieferzeit ein Thema.“

Hans-Peter Pressler

Aktuell sind auf den vier Flutlichtmasten im Stadion 52 Strahler mit einer Leistung von je 2.000 Watt installiert. Beim Heimspiel des KSC gegen den Wiener Sport-Club waren zwei Strahler defekt ausgefallen, wodurch dunkle Flecken auf dem Spielfeld entstanden. Problematisch abgesehen von den hohen Wartungskosten: Die im Einsatz stehenden Strahler werden gar nicht mehr produziert, es sind nur noch Restposten erhältlich.

Die ÖVP will am Mittwoch alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen über die Projektdetails informieren – und bei Zustimmung möglichst rasch in die Umsetzung kommen. Auch, weil die Zeit drängt, wie Gemeinderat Hans-Peter Pressler, der früher selbst aktiver Spieler beim KSC war, mitteilt: „Neben steigenden Energie- und Produktkosten ist auch die Lieferzeit ein Thema.“ Sein Wunsch: Die LED-Premiere beim ersten Meisterschafts-Heimspiel der Frühjahrssaison am 3. März 2023.

