Heiße Budgetdebatte: Stadt Krems investiert wieder mehr

„Das provozierende Agieren der Kremser ÖVP erinnert mich an die Ausschaltung der Demokratie Anfang der 1930er-Jahre.“ Wenn Sager wie dieser von KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer vor aller Augen und Ohren im Gemeinderat fallen, dann weiß man: Die Wahl ist nicht mehr fern. Angriffslust quer durch die Fraktionen prägte am vergangenen Mittwoch eine Budgetdebatte, die es in sich hatte. Und das, obwohl es sich um ein „solides Budget ohne große Highlights handelt“, wie Finanzdirektor Hannes Rauscher meinte.

Einig waren sich alle Fraktionen nur in dem Punkt, dass die Erstellung des Voranschlags im Vorfeld des öffentlichen Spektakels eine schwere Geburt war. Ein Umstand, den Finanzstadtrat Helmut Mayer (SPÖ) auf die Pandemie zurückführt. Die Einnahmensituation sei wegen ihr „schwer vorherzusagen“. Das große Steckenpferd der SPÖ bleibt der Schuldenabbau, auch wenn ÖVP-Stadtrat Thomas Hagmann sagte, Bürgermeister Resch und sein Team hätte lediglich die Schritte der früheren ÖVP-Regierungen, die klug investiert hätten, fortgesetzt.

Seit Resch 2012 an die Macht kam, ging der Schuldenstand bis Ende 2021 auf einen Langzeit-Tiefststand von 77,4 Millionen Euro zurück. 2010 zählte Krems mit Schulden von 150 Millionen zu den höchstverschuldetsten Städten Österreichs. 2022 wird die Stadt die 100-Millionen-Euro-Marke wieder sprengen – ein kalkulierter Schritt, der mit dem Neubau der Badearena zusammenhängt, für den mit 25 Millionen Euro Vorsorge getroffen wurde. Insgesamt investiert die Stadt 2022 mehr als im Vorjahr. Die größten Brocken sind die Generalsanierung der Volksschule Hafnerplatz, die Ringstraßensanierung und der Ausbau des Hochwasserschutzes in Stein und am Kremsfluss.

Bürgermeister Resch sprach in seiner Budgetrede davon, „Krems noch zukunftsfähiger machen“ zu wollen, und appellierte – wohlwissend, dass ein langer, harter Wahlkampf bevorsteht – an die Mithilfe der anderen Fraktionen: „Zusammenarbeit darf nicht zur Einbahnstraße werden.“

Der Gemeinderat beschloss das Budget mit den Stimmen der SPÖ, KLS und ProKS. ÖVP und FPÖ stimmten dagegen. Nicht anwesend war Grünen-Mandatar Matthias Unolt.

„Die Pandemie hat uns geprägt“

„Vertrauen ist die wichtigste Währung. Die Pandemie hat uns geprägt und wird uns weiter begleiten. Wir haben die Krise als Stadt bisher gut bewältigt. Man kann es nicht allen Recht machen, aber als Bürgermeister übernehme ich Verantwortung.“

Reinhard Resch, Bürgermeister, SPÖ

„Es wäre absolut unverantwortlich, nicht unbedingt nötige Investitionen zu tätigen. Wir haben große Marketingaktivitäten oder Umbauarbeiten für den Stadtbus, Studien und Bürgerbeteiligungsprozesse. Wir sind dagegen, dass für diese Sachen Geld ausgegeben wird. Zumindest in diesem Umfang. Die Gebührenerhöhung ist wie durch ein Wunder verschoben worden. Vielleicht kommt es nächstes Jahr.“

Thomas Hagmann, Stadtrat, ÖVP

„Oft lobe ich unseren Bürgermeister nicht, aber ich muss das wirklich hervorstreichen: Die Entwicklung des Schuldenstandes ist ausgesprochen positiv. Es wäre schade, wenn wir jetzt von diesen Dingen abgehen, denn dann wären die letzten Jahre völlig umsonst gewesen. Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir uns gewisse Investitionen wie das Luxus-Bad leisten können. Aber wir geben auch unglaublich viel Geld für die Erstellung von Steuerungsgruppen, Evaluierungen, Plänen, Strategien und Beratungsprozessen aus. Wir sind Weltmeister im Erstellen von irgendwelchen Studien. Wir beschäftigen ganze Firmen und Beraterstäbe, aber für die Umsetzung der Ergebnisse haben wir kein Geld.“

Susanne Rosenkranz, Stadträtin, FPÖ

„Die Reduktion des Schuldenstands ist ein einzigartiger Erfolg aller, die aktiv für Krems als politische Kräfte zusammenarbeiten. Gleichzeitig hat die Stadt Krems wegen der zunehmenden Naturkatastrophen Millionen investiert, um die Sicherheit unserer Bürger zu garantieren. Man wirft in sozialen Medien Bürgermeister Resch vor, er hätte für Krems nichts gemacht – eine Provokation.“

Wolfgang Mahrer, Gemeinderat, KLS

„Gebührenerhöhungen sind auf dem Plan gestanden. Wir können jetzt aber doch darauf verzichten. Man könnte da fast von einem Wunder sprechen. Ich sehe es als Wahlzuckerl. Ich hoffe, dass dieser Verzicht in den Folgejahren nicht zur bitteren Pille wird. Was mir fehlt in der Planung, ist, die Stadt Krems ein bisschen grüner zu gestalten.

Robert Simlinger, Gemeinderat, ProKS