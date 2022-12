Krems: Gebühren-Plus abgenickt

Werbung

Der Gemeinderat beschloss die Erhöhung von Wasser-, Kanal- und Müllgebühren um fünf Prozent. Auf einen durchschnittlichen Haushalt kommen dadurch jährliche Mehrkosten von rund 60 Euro zu. Um 20 Prozent angehoben werden die Friedhofsgebühren, die zuletzt im Jahr 2010 erhöht worden waren. Notwendig sei das vor allem aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen.

Widerstand kam von ÖVP und FPÖ. Volkspartei-Stadtrat Martin Sedelmaier sprach von einer „Bestrafung der Bürger“, die darauf zurückzuführen sei, dass „in den letzten Jahren der Mut gefehlt“ habe, die Gebühren sanft zu erhöhen. Er stellte außerdem in den Raum, dass ein weiterer Sprung nach oben im Februar oder März nicht ausgeschlossen sei.

In eine ähnliche Kerbe schlug FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz: „Statt die Bewohner zu unterstützen, machen wir jetzt diese Erhöhung.“ Nicht gelten lassen will sie den Verweis auf den städtischen Sozialfonds. Es sei eine große Überwindung für in Not Geratene, die Stadt um „Almosen“ zu bitten – eine Darstellung, die SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer zurückwies. Die Unterstützung aus dem Sozialfonds werde „unkompliziert abgehandelt“. Rosenkranz und Sedelmaier unterstellte sie „Populismus“.

SPÖ-Stadtrat Werner Stöberl strafte die ÖVP ab. Foto: Martin Kalchhauser

Eine „Watschn“ für die ÖVP hatte am Ende der intensiven Debatte SPÖ-Stadtrat Werner Stöberl parat. Er berichtete, dass die Gebühren in den elf Jahren unter SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch insgesamt um knapp 23 Prozent erhöht worden seien. In zwölf Jahren davor, in denen die Stadt von ÖVP-Bürgermeistern regiert wurde, liege der Wert bei rund 105 Prozent.

