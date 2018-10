Mit 17:3 Stimmen entschieden die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung in geheimer Abstimmung, den Unternehmer Herbert Pinzolits mit der Umsetzung des Hotelprojekts im Schloss zu beauftragen. Die Immobilienfirma der Privatstiftung der Kremser Sparkasse ging leer aus.

„Seine Vorstellungen passen besser für Mautern“

Der Entscheidung war ein langer Prozess vorausgegangen. Nach dem Mitte 2017 gefassten Grundsatzbeschluss der Gemeinde, ein Hotel- und Gastronomieprojekt im Schloss zu etablieren und dieses dafür zu veräußern, gab es Gespräche und Kontakte mit knapp 40 (!) Interessenten. Am Ende kristallisierten sich, unter anderem in nicht öffentlichen Präsentationen, für den Gemeinderat Pinzolits und die Sparkasse als jene Betreiber heraus, denen man eine optimal den Anliegen der Stadt entsprechende Umsetzung zutraut. Jetzt ist Pinzolits am Zug.

Stadtchef Heinrich Brustbauer: „Brauchen Hotel in Mautern dringendst!“ Foto: Martin Kalchhauser | Martin Kalchhauser

„Seine Vorstellungen passen besser für Mautern“, ist Bürgermeister Heinrich Brustbauer überzeugt. „Es wurde nur die Projektvergabe beschlossen – jetzt folgen erst die Verhandlungen“, dämpft er die Freude jener, die auf eine rasche Realisierung hoffen. Unter anderem werde erst jetzt über den Kaufvertrag verhandelt. Werden der Schüttkasten und die Römerhalle mit einbezogen? Was ist der Leistungsumfang, der vom Betreiber erbracht wird?

Die Vorstellungen sind klar. Brustbauer: „Uns geht es darum, dass im Schloss eine ständige Gastronomie etabliert wird. Und ein Hotel brauchen wir in Mautern dringendst.“ Mitte 2020 werde das Schloss leer und die derzeitigen 13 Mieter in ihren Ersatzquartieren im GEDESAG-Objekt (derzeit in Bau befindlich) neben dem Rathaus untergebracht sein. Dann gebe es vollen Zugriff auf das Gebäude. Brustbauer schätzt, dass die Verwirklichung der Pläne frühestens 2022 zu erwarten sei.

Sogar der Kaufpreis steht noch nicht fest

Offen ist derzeit übrigens sogar noch der Kaufpreis. Schätzungen gehen von rund einer Million bis zu 2,5 Millionen aus. Insider erwarten aber, dass die notwendigen Investitionen in die denkmalgeschützte Immobilie ein Mehrfaches dieses Wertes umfassen werden.

Seitens der Privatstiftung Sparkasse Krems gab es auf NÖN-Anfrage nur ein knappes Statement von Direktor Christian Hager, der die Gemeinderatssitzung persönlich verfolgt hatte: „Es stimmt, dass wir uns mit der Privatstiftung Sparkasse Krems um das Projekt beworben haben. Die nun getroffene Entscheidung können wir nicht nachvollziehen und wollen sie zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht kommentieren.“